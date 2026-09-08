Після початку повномасштабного вторгнення KFC, як і багато міжнародних брендів, тимчасово призупинила роботу своїх ресторанів. У перший місяць заклади мережі використовували як волонтерські штаби.

У деякі дні там роздавали більше обідів, ніж зазвичай продавали протягом робочого дня. За цей час команда отримала досвід швидкої перебудови звичних процесів — від закупівлі продуктів і логістики до організації роботи персоналу.

Вже на початку квітня 2022 року KFC стала однією з перших міжнародних мереж, яка відновила роботу в Україні. Рішення повернути ресторани до роботи ініціювали українські партнери компанії.

Зараз дивляться

Чи працює KFC під час тривоги в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Чи закривається KFC під час тривоги

Наразі ресторани зачиняються під час повітряної тривоги з міркувань безпеки.

Проте цей порядок може змінитися. Уряд розділив повітряні тривоги на жовтий та червоний рівні й дозволив бізнесу працювати під час жовтого, який передбачає загрозу дронів. Для цього заклади мають розробити протоколи безпеки та забезпечити захист працівників і відвідувачів.

Наприклад, деякі торговельні центри вже працюють за таким принципом: під час атаки дронів не зачиняються, але у разі ракетної чи балістичної загрози припиняють роботу.

Прямої законодавчої заборони на роботу магазинів чи ресторанів під час повітряної тривоги немає. Відповідальність за життя та безпеку відвідувачів у разі надзвичайної ситуації несе адміністрація закладу. ДСНС і місцева влада визначають рекомендації та вимоги безпеки, а остаточне рішення про роботу під час тривоги ухвалює сам бізнес.

Окреме питання — заклади в торговельних центрах. Якщо ТРЦ зачиняється під час тривоги, ресторан усередині нього також припиняє приймати гостей. KFC дозволяє забрати замовлення на виніс.

Наприклад, у Києві є ресторани, де під час тривоги зал зачиняють, але замовлення можна отримати на виніс. Тобто поїсти всередині не можна, проте куплену їжу видають біля входу.

Тому перед поїздкою до KFC варто перевірити інформацію саме про потрібний ресторан. Графік та умови роботи конкретних закладів мережа публікує у своєму локаторі.

Що змінюють нові правила повітряних тривог

Для KFC це означає, що ресторани отримують більше можливостей працювати під час дронових атак. Але автоматичного правила для всієї мережі немає: конкретний ресторан має враховувати рішення місцевої влади, вимоги безпеки та правила торговельного центру, якщо він розташований у ТРЦ.

Тож відповідь на запитання чи працює KFC під час повітряної тривоги в Україні залежить від конкретної адреси.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.