Минулої зими Київ опинився в одних із найскладніших умов в Україні. Російські удари по енергетичній та тепловій інфраструктурі залишали окремі будинки без опалення на понад тиждень.

Через сильні морози перемерзали системи й теплоносій, а пошкодження тепломереж ускладнювали відновлення теплопостачання.

Цьогоріч столиця готується до зими з урахуванням такого сценарію. Основний акцент зробили на резервних джерелах тепла й електроенергії, які мають допомогти місту пережити пошкодження великих енергетичних об’єктів.

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Як триває підготовка, коли розпочнеться опалювальний сезон у Києві 2026 та що встигли зробити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Опалювальний сезон 2026 у Києві: чи готова столиця до зими

Підготовка до опалювального сезону 2026-2027 у Києві триває. За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі виконано більшу частину запланованих робіт.

Частину з них уже завершили на 90% і більше, тоді як масштабні об’єкти потребують значно більше часу. Основні роботи місто розраховує завершити до початку опалювального сезону, а проєкти, для яких необхідно виготовляти обладнання, до кінця року.

Кличко пояснює, що повністю перебудувати величезну централізовану систему теплопостачання за кілька місяців неможливо. Тому місто паралельно створює альтернативні потужності.

Когенерація в Києві: скільки потужностей уже працює

Один із ключових напрямів — когенерація. Такі установки одночасно виробляють електроенергію та тепло, а їх можна розміщувати ближче до районів, які вони забезпечуватимуть.

До кінця 2026 року Київ планує створити 200 МВт когенераційних потужностей. Обладнання вже завозять і монтують.

За словами Кличка, 57,6 МВт електричної потужності вже видається в загальну енергосистему України.

Ці проєкти місто реалізує власними силами. Вони повинні зменшити залежність від великих генерувальних об’єктів і мати додаткове джерело енергії у разі їхнього пошкодження.

Резервне живлення для водопостачання

Ще один напрям — захист системи водопостачання від перебоїв з електроенергією.

Київ планує створити 40 МВт резервної генерації. Наразі вже побудовані три дизельні електростанції загальною потужністю 16,7 МВт. Решту потужностей планують завершити до кінця року. Цей напрям місто також фінансує самостійно.

Резервне тепло: скільки потужностей створюють

Серед наймасштабніших проєктів — створення резервної системи теплопостачання.

Для заміщення потужностей київських ТЕЦ потрібно близько 2,1 ГВт. Місто вже законтрактувало обладнання та розпочало роботи на об’єктах загальною потужністю понад 1000 МВт.

Ще над об’єктами на 564 МВт працює Агентство відновлення. Ці потужності не мають повністю замінити централізоване опалення. Їхнє завдання — дати Києву резерв у разі пошкодження основних джерел тепла.

Мобільні котельні в Києві

Окремо столиця нарощує парк мобільних котелень. Їх можна доставити до конкретного об’єкта, якщо через пошкодження мережі або котельні він залишиться без тепла.

Такий резерв потрібен для локальних аварій, коли немає необхідності чекати повного відновлення великої централізованої системи.

Опалювальний сезон у Києві: дата

Дата початку опалювального сезону у Києві 2026-2027 наразі не визначена. За правилами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів №830, рішення про початок опалення ухвалюють, коли протягом трьох діб середня добова температура повітря не перевищує +8°C.

Якщо холод прийде раніше, опалення запустять раніше. Якщо температура залишатиметься вищою, старт сезону відкладуть.

Цьогоріч додатково враховуватимуть стан енергосистеми та теплової інфраструктури. Для столиці важливо, наскільки суттєвою буде ситуація з обстрілами та чи зазнають пошкоджень котельні, ТЕЦ і тепломережі.

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