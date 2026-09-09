В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. У зв’язку з цим у військовозобов’язаних осіб у багатьох установах вимагають військовий квиток.

Чому чоловіки повинні мати з собою військовий квиток та що без нього неможливо зробити, а коли він зовсім не потрібен — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому потрібно мати військовий квиток під час воєнного стану

Згідно з постановою №1456 Кабінету міністрів України, під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку та статі, повинен мати з собою документ, що посвідчує особу та громадянство. Це можуть бути: водійські права, паспорт, студентський квиток або єДокумент, сформований у застосунку Дія.

Зараз дивляться

Чим загрожує відсутність військового квитка? Станом на зараз питання мобілізації або військового обліку регулюються певними нормативними документами.

Щоб уникнути питань, пов’язаних з тим, чи є громадянин військовозобов’язаним та чи може він отримати повістку, передбачається, що військовозобов’язані особи під час воєнного стану повинні мати з собою документ, що підтверджує особу, й документ, що засвідчує перебування на військовому обліку.

Що неможливо зробити без військового квитка

На сьогодні в Україні триває воєнний стан. У зв’язку з цим у чоловіків часто вимагають військово-облікові документи.

Вони передбачені для трьох категорій громадян:

для військовозобов’язаних чоловіків – військовий квиток або тимчасове посвідчення;

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для резервістів – військовий квиток.

Військовий квиток чоловіки повинні пред’являти:

під час працевлаштування на нову роботу;

під час вступу (зарахування) до закладів освіти на навчання;

під час подання заяви на розірвання або реєстрацію шлюбу в РАЦС;

під час постановки на облік безробітних у центрі зайнятості;

під час зміни реєстрації місця проживання;

під час госпіталізації в заклади охорони здоров’я;

під час постановки на консульський облік за кордоном.

Перераховані пункти є умовними. Коли особа звертається по допомогу в лікарню чи потребує невідкладної медичної допомоги, то єдина мета — врятувати життя людини. В таких ситуаціях ніхто не питає про наявність військового квитка.

Що чоловік може зробити без військового квитка в Україні 2026

Військовозобов’язана особа не повинна пред’являти військовий квиток у випадках, які не передбачають змін в облікових даних. Це може бути:

здійснення розрахункових банківських операцій;

відкриття рахунку в банку;

отримання посвідчення водія;

звертання за отриманням медичних послуг (окрім планової госпіталізації);

реєстрація ФОП або юридичної особи;

здійснення будь-яких нотаріальних дій (укладання договорів, засвідчення копій документів, оформлення довіреності тощо).

Військовозобов’язаний має стежити за актуальністю своїх даних у військовому обліку. Якщо змінилися персональні відомості, зокрема сімейний стан, місце проживання, прізвище, ім’я або інші дані, про це необхідно повідомити відповідний ТЦК та СП. Такі вимоги передбачені Порядком організації та ведення військового обліку №1487.

При цьому зараз ТЦК отримують інформацію не лише безпосередньо від громадян. Військовий облік цифровізований, а відомості можуть надходити та звірятися з даними державних реєстрів.

Це не скасовує обов’язку самого військовозобов’язаного повідомляти про зміни даних. За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність.

Чи обов’язково мати паперовий військовий квиток

З кінця 2025 року паперовий військовий квиток більше не є обов’язковою формою військово-облікового документа. Уряд оновив порядок, за яким військово-облікові документи створюються в електронному форматі, а електронний документ є основною формою такого документа.

Електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Його можна сформувати в застосунку Резерв+, а також отримати через ЦНАП. Документ містить актуальні дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і QR-код, за допомогою якого його можна перевірити.

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