Через воєнний стан в Україні та мобілізацію діють й інші правила перетину кордону, зокрема для чоловіків від 18 до 60 років. Загалом, чоловікам цього віку заборонено залишати територію країни.

Чи може чоловік, в якого немає військового квитка, виїхати за кордон у 2026 році, навіть якщо в нього є відстрочка, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Згідно із законодавством, існує перелік необхідних документів під час перетину кордону, але окрім визначеного пакета документів для кожної категорії осіб, під час виїзду з України потрібно мати ВОД.

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Які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон

Виховують дітей самостійно

Якщо чоловік самостійно виховує дитину до 18 років, то варто буде показати свідоцтво про народження дитини, а також документи, які підтверджують, що він батько-одинак: свідоцтво про смерть матері; документ, який засвідчує матір зниклою безвісти, або оголошення матері померлою; рішення суду про позбавлення матері батьківських прав.

Чоловіки, яких виключили з обліку за станом здоров’я

Заради виїзду, окрім стандартного набору документів, зокрема довідки ТЦК та військово-облікового документа, варто мати з собою рішення медкомісії про непридатність до служби або довідку про інвалідність.

Чоловіки з інвалідністю – I, II, III групи

Чоловік має показати довідку, де вказана група інвалідності, посвідчення, яке підтверджує такий статус, та документ, який підтверджує надання соцдопомоги, зокрема це може бути пенсійне посвідчення. Варто зауважити, що ці документи повинні бути видані в Україні. Якщо ж чоловіку група інвалідності призначалася за кордоном, то виїхати, на жаль, він не зможе.

Військові, які вирушають на лікування, реабілітацію чи навчання за кордоном

Потрібно мати направлення на лікування, а також лист від Міністерства охорони здоров’я, в якому зазначено, що іноземна установа приймає вас на лікування чи реабілітацію. Щодо навчання, то про необхідні документи вас має проінформувати військова частина, яка займається відрядженням за кордон.

Чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю I або II групи чи хворого родича

З собою варто мати документ, затверджений лікарсько-консультативною комісією або висновок лікаря. Зауважте, що перетнути кордон вам дозволять лише у супроводі людини з інвалідністю. Інакше у виїзді буде відмовлено. Ці самі правила стосуються і випадку, коли ви хочете виїхати заради догляду за хворими родичами (дружиною, дітьми чи батьками).

Чоловіки, які мають трьох або більше дітей до 18 років

Окрім стандартного набору документів, чоловік повинен надати: свідоцтва про народження дітей; рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї; свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу.

Ба більше, вам дозволять перетнути кордон лише у тому разі, якщо всі діти до 18 років перебувають під вашим утриманням. Зокрема, документи, які підтверджують цей факт, також варто надати прикордонникам.

Самого факту батьківства недостатньо — право на відстрочку має бути оформлене та підтверджене у військово-обліковому документі.

Спортсмени та тренери

На офіційні змагання чи тренувальні збори можуть виїздити спортсмени та тренери, але для цього потрібно мати дозвіл. Відповідне рішення можна отримати від Міністерства спорту.

Працівники культури

Метою виїзду можуть бути збори коштів, благодійні концерти чи представлення України у світі (наприклад, конкурс Євробачення). Для цього потрібно обзавестися дозволом, офіційним запитом на виїзд та запрошенням від організаторів заходу за кордоном.

Що перевірити перед виїздом за кордон людям з інвалідністю

Перед виїздом за кордон адвокати радять чоловікам, які мають інвалідність або супроводжують людину з інвалідністю, заздалегідь перевірити свої дані у військовому обліку. Йдеться не лише про документи, які підтверджують інвалідність чи право на супровід. Важливо переконатися, що у військово-обліковому документі та державних реєстрах правильно зазначений статус людини.

Зокрема, варто завантажити застосунок Резерв+ і перевірити власні дані. Це важливо для тих, кого раніше виключили з військового обліку. Річ у тім, що раніше військовий облік вівся в паперовій формі, а відповідні зміни вносилися вручну. Через це інформація про виключення людини з військового обліку не завжди є в електронних реєстрах.

У такій ситуації може виникнути проблема: фактично людина вже виключена з військового обліку, але в Резерв+ вона відображається як військовозобов’язана. Відповідно, така сама інформація може міститися і в реєстрі військовозобов’язаних Оберіг.

Якщо людина бачить таку невідповідність, її потрібно виправити до поїздки. Для цього слід звернутися до ТЦК та СП і домогтися внесення актуальних даних. За необхідності можна подавати письмові звернення або звертатися до ТЦК через адвоката.

Чи потрібен військово-обліковий документ для виїзду за кордон

Для чоловіка, який має інвалідність, самого документа про інвалідність недостатньо, якщо він не виключений з військового обліку. У такому випадку він повинен мати військово-обліковий документ із відповідними актуальними даними.

Крім того, якщо підставою для виїзду є відстрочка у зв’язку з інвалідністю, варто перевірити, чи відображається ця відстрочка у військово-обліковому документі та державних реєстрах.

Якщо людина має інвалідність, але інформація про відстрочку не внесена до реєстру або військово-облікового документа, на кордоні можуть виникнути проблеми з підтвердженням права на виїзд.

Тому адвокати радять не чекати дня поїздки, а заздалегідь перевірити свій статус через Резерв+. Особливо це стосується людей, які давно не зверталися до ТЦК або отримували статус виключених із військового обліку ще до появи електронної системи.

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