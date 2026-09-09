У Києві та Київській області 9 вересня спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Причиною стали пожежі, що виникли внаслідок російських атак.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації та у Київській обласній військовій адміністрації.

Якість повітря у Києві та області 9 вересня

У Києві погіршення стану повітря зафіксували, зокрема, у Подільському районі.

Зараз дивляться

Жителям столиці рекомендують до нормалізації ситуації зачинити вікна, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. За наявності очищувача повітря його радять увімкнути на максимальну потужність.

За даними Київської обласної військової адміністрації, станом на ранок 9 вересня тимчасове погіршення якості повітря також спостерігається у Вишневому, Обухові та Броварах.

За результатами середньодобових спостережень, наразі у помірних концентраціях фіксується дрібнодисперсний пил. Він може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у людей, чутливих до подразнень.

Фахівці радять мешканцям цих населених пунктів також тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатньо води та використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах Київської області, де проводять моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Карта якості повітря у Києві

Зокрема, у Подільському районі фіксується високий індекс якості повітря. Значення зазвичай коливається від 0 до 100+, де 0 означає ідеально чисте повітря, а числа понад 75–100+ вказують на високий рівень забруднення.

У Подільському районі індекс становить 82.

Нагадаємо, що у Броварах 4 вересня після атаки дронів тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях.

2 вересня у Київській області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря в Іванкові та Борисполі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.