Міністерство освіти і науки України надало школам нові рекомендації щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Рекомендації школам щодо навчання в умовах війни

– Школам запропонували працювати з трьома базовими моделями організації навчання – очною, комбінованою та дистанційною – і типовими алгоритмами, що дозволяють оперативно переходити між ними залежно від безпекової ситуації та спроможності конкретного закладу, – повідомив міністр.

Рекомендації визначають порядок організації навчального дня у випадку, якщо повітряна тривога триває на момент його початку.

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У документі прописано алгоритми дій і на випадок перебоїв з електропостачанням або зв’язком.

– Наприклад, якщо укриття облаштоване для проведення занять, освітній процес може продовжуватися там; якщо тривога застала дітей і вчителів на дистанційному навчанні – урок після переходу всіх у безпечне місце може продовжитися онлайн. Для регіонів із довготривалими повітряними тривогами потрібно адаптувати дистанційні заняття так, щоб учасники відразу перебували в безпечних місцях. Для учнів, які не можуть долучитися, має бути доступне асинхронне навчання, – повідомив Бутенко.

Перед визначенням формату навчання закладам освіти рекомендують встановити:

максимальну кількість людей, які можуть одночасно безпечно перебувати у закладі;

кількість учнів, для яких можливо організувати навчання в укритті;

спроможність закладу забезпечувати дистанційний освітній процес;

можливість швидко переходити між різними моделями організації навчання;

потребу у залученні ресурсів інших закладів або установ громади.

Незалежно від основної моделі навчання кожен заклад освіти має завчасно створити систему дистанційного навчання. Вона повинна забезпечувати можливість переходу до дистанційної взаємодії без додаткової організаційної підготовки.

У МОН рекомендують школам визначити єдине інформаційно-комунікаційне середовище для дистанційного навчання, доступне для всіх учнів і педагогічних працівників.

У такому середовищі учень має в одному місці отримувати інформацію про:

актуальний розклад занять;

дату та час проведення синхронного заняття;

лінк для підʼєднання;

навчальні матеріали до уроку;

завдання для самостійного виконання;

строки та спосіб подання виконаних робіт;

записи або матеріали пропущених занять або лінк на такий урок на платформі Всеукраїнської школи онлайн;

результати перевірки робіт та зворотний зв’язок;

інформацію про консультації педагогічних працівників.

У МОН наголосили, що сигнал Повітряна тривога, оголошений під час дистанційного навчання, не означає автоматичного припинення освітнього процесу.

– Під час повітряної тривоги дистанційний освітній процес продовжується: синхронна взаємодія може короткочасно перериватися на час переміщення учасників освітнього процесу до безпечного місця, а для учнів, які не мають можливості долучитися до неї, забезпечується асинхронний доступ до навчання, – йдеться у рекомендаціях.

Якщо повітряна тривога триває на момент початку навчального дня, учні та працівники не приходять до закладу освіти.

У такому випадку навчальний день починається дистанційно за попередньо підготовленим дистанційним розкладом. Про зміну формату навчання заклад освіти має повідомити до початку першого уроку.

У школі також необхідно заздалегідь визначити контрольний час, до якого можливе проведення очного навчання.

– Якщо відбій оголошено до контрольного часу: адміністрація повідомляє про перехід до очного навчання. Учням і працівникам надається визначений перехідний час для безпечного прибуття до закладу, наприклад 60 хвилин. Очні заняття розпочинаються після завершення цього часу за скоригованим розкладом, – йдеться в рекомендаціях.

Якщо відбій оголошено після контрольного часу, навчання цього дня продовжується дистанційно. Переходити на очний формат у цей день не будуть.

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