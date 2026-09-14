Державний кордон України – один із найдовших у Європі, його довжина 6992,982 км.

Про те, які країни межують з Україною, читайте в нашому матеріалі.

З якими країнами межує Україна

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів № 687 Про схвалення стратегії інтегрованого управління кордонами, Україна має спільний кордон із сімома країнами: чотирма членами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія), а також із Молдовою, Білоруссю та Росією. Крім того, є морський кордон.

Зараз дивляться

Із Білоруссю робота над остаточним позначенням кордону ще триває, з Молдовою на завершальному етапі. З Росією процес призупинено.

Довжина сухопутного кордону становить понад 5600 км. З них:

з Білоруссю – 1084 км,

з Молдовою – 1222 км,

з Росією – майже 2000 км.

Які країни межують з Україною на заході

На заході Україна межує з країнами ЄС. Державний кордон України з державами – членами ЄС делімітовано та демарковано (Делімітовано – на картах намічено, де проходить кордон. Демарковано – ці межі реально позначено на місцевості, встановлено межові стовпи, знаки, огорожі тощо).

Які європейські країни межують з Україною:

Польща

Словаччина

Угорщина

Румунія

З Польщею кордон має довжину 542 км, зі Словаччиною – майже 98 км, з Угорщиною – 137 км, а з Румунією – 614 км.

Які країни межують з Україною на півдні

На півдні України сухопутного кордону немає, але морськими кордонами Україна межує з Росією, Румунією, Болгарією, Грузією та Туреччиною через Чорне та Азовське моря.

Які країни межують з Україною по морю

По морю Україна межує з Румунією та Росією. Крім того, Україна має морські кордони з Болгарією, Туреччиною та Грузією. Але з цими країнами немає спільного сухопутного кордону, адже кордони перетинаються лише в Чорному морі.

Морський кордон має довжину 731 морську милю:

570 миль у Чорному морі,

135 миль в Азовському морі,

26 миль у Керченській протоці.

Окремо кордон проходить по Дунаю – 98 миль. Площа морської економічної зони України – близько 21,2 тис. квадратних миль. Район пошуку та рятування на морі займає понад 137 тисяч квадратних кілометрів, і це дуже завантажена зона судноплавства.

Які країни межують з Україною на сході

На сході Україна межує лише з Росією.

Які країни межують з Україною на півночі

На півночі Україна межує з Білоруссю.

За даними ДПСУ На державному кордоні України діє 236 пунктів пропуску та пунктів контролю. За даними Державної прикордонної служби України, серед них 204 пункти пропуску та 32 пункти контролю.

Залежно від статусу вони поділяються на міжнародні, міждержавні та місцеві. Також пункти класифікують за видами сполучення: автомобільні, залізничні, повітряні, морські, річкові, поромні та пішохідні.

Через повномасштабне вторгнення Росії та воєнний стан частина пунктів пропуску через державний кордон України не працює. Йдеться, зокрема, про пункти на кордоні з Росією та Білоруссю, а також на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону.

Натомість пункти пропуску на західному кордоні з країнами ЄС та на контрольованих ділянках кордону з Молдовою продовжують працювати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.