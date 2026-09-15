Багато хто стикався із ситуацією, коли під час зупинки патрульної поліції отримували штраф за, здавалося б, незначну подряпину чи тріщину на лобовому склі. На перший погляд, такі дії правоохоронців здаються обґрунтованими.

Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, чи передбачений в Україні штраф за тріщину на лобовому склі.

Чому штрафують водіїв

Юристи зазначають, що поліцейські, які виписують штраф, часто посилаються на наказ №710, який забороняє експлуатацію транспортних засобів із пошкодженнями, що впливають на огляд водія.

Зараз дивляться

У наказі про затвердження вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспорту зазначено (п. 4.6), що на вітровому склі транспортного засобу не дозволяється наявність сколів чи тріщин зі сторони водія. В інших зонах вітрового скла все ж допускаються незначні пошкодження, які зазначені у таблиці 5 наказу:

тріщина, якщо її максимальна довжина не перевищує 50 мм;

дозволені пошкодження у вигляді кратера, якщо його максимальний діаметр не перевищує 10 мм;

пошкодження у вигляді підкови, якщо максимальний діаметр цього пошкодження не перевищує 1 см;

пошкодження у вигляді зірки, але її максимальний діаметр не повинен перевищувати 20 мм.

Який штраф за тріщину на лобовому склі в Україні

У наказі зазначено, що комбіновані пошкодження одного або кількох видів не допускаються. Тобто, якщо тріщина йде по діагоналі скла та має великі розміри, то водія можуть покарати.

На підставі цього наказу, поліція кваліфікує наявність тріщин або сколів на лобовому склі як порушення ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Сума штрафу за тріщину на лобовому склі – 340 гривень.

Чи можна оскаржити штраф за тріщину на лобовому склі

Але юристи БПД зазначають, що в п.п. 31.4 ПДР є чіткий перелік технічних несправностей і випадків, коли забороняється експлуатація транспортних засобів. Тріщина на склі не належить до технічної несправності машини, за якої забороняється її експлуатація. Тріщина всього лише вказує на пошкодження скла, а не про технічну несправність автомобіля.

– У правилах дорожнього руху немає прямої заборони на експлуатацію транспортного засобу з тріщинами на лобовому склі, якщо вони не перешкоджають огляду водія, – зазначають юристи.

Юристи підкреслюють, що поняття “технічна несправність” та “пошкодження” не є тотожними. Стаття 121 КУпАП передбачає відповідальність саме за технічні несправності, які безпосередньо впливають на безпеку руху. Тріщини на склі ж є скоріше пошкодженням, а не несправністю.

Тож, якщо вас оштрафували за тріщину на лобовому склі, у вас є право оскаржити це рішення в суді.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.