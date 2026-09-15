Повітряна тривога в Україні супроводжується екстреними сповіщеннями на смартфонах. Гучний сигнал допомагає вчасно дізнатися про небезпеку та перейти в укриття. Однак такі повідомлення надходять не лише на початку тривоги, а й після її завершення.

Для когось повторюваний звук стає незручним, тому виникає питання, як вимкнути екстрені сповіщення на телефоні. Зробити це можна через налаштування смартфона, але перед зміною параметрів варто врахувати важливий момент: після вимкнення таких повідомлень ви можете не почути сигнал про небезпеку.

Як вимкнути екстрені сповіщення ДСНС, читайте в нашому матеріалі.

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Як вимкнути екстрені сповіщення на iPhone

На iPhone потрібний параметр можна знайти в налаштуваннях повідомлень. Для цього відкрийте Налаштування та перейдіть до розділу Повідомлення.

Після цього прокрутіть сторінку до самого низу. Там потрібно знайти пункт Екстрені оповіщення.

У цьому розділі можна вимкнути відповідний параметр. За потреби його можна знову активувати таким самим способом.

Якщо пункт Екстрені оповіщення у налаштуваннях не відображається, спробуйте інший шлях. Перейдіть до розділу Оголошувати сповіщення, а потім відкрийте Термінові оповіщення.

Назви окремих пунктів можуть відрізнятися залежно від версії iOS та налаштувань пристрою.

Як вимкнути екстрені сповіщення на Android

На смартфонах Android шлях до потрібної функції залежить від виробника та версії операційної системи. Тому назви розділів на різних телефонах можуть відрізнятися.

Щоб вимкнути екстрені сповіщення на Android, спочатку відкрийте Налаштування.

Далі спробуйте знайти розділ Паролі та безпека або Звук та вібрація. У ньому потрібно відкрити пункт Екстрені повідомлення.

Після цього знайдіть параметр Надзвичайні загрози та вимкніть його.

На деяких пристроях цей пункт розташований в іншому меню. У такому випадку відкрийте Безпека та екстрені ситуації, а потім перейдіть до розділу Оповіщення про повітряні тривоги в Україні.

Якщо назви меню на вашому смартфоні відрізняються, варто скористатися пошуком у налаштуваннях. Для цього відкрийте Налаштування та введіть у пошуковому рядку слова екстрені сповіщення або екстрені повідомлення.

Чи варто вимикати екстрені сповіщення

Екстрені сповіщення створені для того, щоб людина якомога швидше отримала інформацію про небезпеку. Саме тому повністю відключати їх заради тиші не рекомендується.

Якщо сповіщення залишаються активними, смартфон повідомить про початок повітряної тривоги. Це особливо важливо, якщо ви не стежите постійно за іншими джерелами інформації.

Тому перед тим, як прибрати екстрене сповіщення, варто зважити на можливі наслідки. Відключення сигналу не скасовує саму небезпеку, а лише позбавляє вас одного зі способів отримати попередження.

Якщо гучний звук заважає, але ви не хочете повністю відмовлятися від повідомлень про небезпеку, перевірте інші параметри звуку та сповіщень на своєму смартфоні. Це дозволить окремо налаштувати роботу пристрою без повного відключення важливих екстрених повідомлень.

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