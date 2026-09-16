Для внутрішньо переміщених осіб в Україні діє державний механізм компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії. У ПФУ розповіли, що йдеться про підтримку закладів, підприємств, установ та ФОПів, які безоплатно розміщують переселенців.

У червні 2026 року Кабінет Міністрів України змінив правила надання такої компенсації. Зокрема, продовжено строк тимчасової виплати для ВПО, які ще не мають усіх необхідних документів, розширено перелік підтверджень знищення житла та зроблено прозорішою процедуру ухвалення рішень Пенсійним фондом.

Факти ICTV розібралися, хто має право на отримання компенсації за комунальні послуги ВПО, що саме покриває виплата та як отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО.

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Розмір компенсації за комунальні послуги ВПО

Правила надання компенсації визначає постанова № 616. Вона передбачає компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії у разі безоплатного тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Компенсація охоплює вартість спожитих житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних норм і нормативів.

Також враховуються витрати на придбання:

скрапленого газу;

твердого пічного побутового палива;

рідкого пічного побутового палива.

Ці витрати компенсуються в межах установлених норм.

Компенсацію призначають на шість місяців із місяця подання заяви. Після завершення цього періоду Пенсійний фонд України перевіряє право на подальшу виплату та за наявності підстав самостійно призначає компенсацію на наступні шість місяців.

Окремо передбачена тимчасова компенсація для випадків, коли внутрішньо переміщена особа не має хоча б одного з необхідних документів.

Раніше така виплата призначалася максимум на два місяці з дати подання заяви. Постанова Кабміну № 715 продовжила цей строк до трьох місяців.

Після завершення тимчасового періоду Пенсійний фонд перевіряє, чи є підстави для призначення компенсації у загальному порядку.

Хто має право на отримання компенсації за комунальні послуги ВПО

Ця компенсація призначається не безпосередньо переселенцям. Її отримують юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які безоплатно розміщують ВПО.

Право на виплату мають:

заклади, установи, підприємства та організації незалежно від форми власності;

фізичні особи-підприємці.

Компенсація надається за розміщення ВПО, які перемістилися з територій, де ведуться або велися бойові дії чи які тимчасово окуповані, якщо вони не мають іншого житла за межами цих територій.

Підставою також може бути знищення або непридатність житла для проживання. При цьому відповідна інформація має бути внесена до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Після внесення змін постановою № 715 перелік документів для підтвердження знищення житла розширили. Тепер враховуються, зокрема, акти дистанційного обстеження знищеного об’єкта нерухомості.

Коли компенсацію за розміщення ВПО не виплачують

У ПФУ нагадали, що право на компенсацію залежить не лише від факту розміщення внутрішньо переміщеної особи. Існують випадки, коли виплату не призначають.

Це стосується ситуацій, коли ВПО вже отримує за іншою адресою:

компенсацію за іншою державною програмою;

субсидію на житлово-комунальні послуги;

пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.

Не призначають виплату і в разі отримання державної субсидії на оплату вартості найму житла в межах експериментального проєкту, передбаченого постановою № 1225.

Ще одна підстава — перебування ВПО за межами України понад 30 календарних днів поспіль на дату подання заяви.

Компенсацію також не надають, якщо встановлено, що переселенець понад 30 календарних днів поспіль не проживав за адресою, за якою заявлено компенсацію.

Підставою для відмови може стати й недостовірна інформація у заяві, якщо вона впливає на право на виплату або її розмір.

Що змінилося у правилах компенсації для ВПО

Постанова Кабміну № 715 змінила не лише строки тимчасової компенсації. Оновлення також стосуються контролю за призначенням виплат та доступу заявників до інформації.

У електронному кабінеті Пенсійного фонду має відображатися детальна інформація про компенсацію. Зокрема, там можна буде побачити перелік ВПО, щодо яких виплату призначено.

Якщо у компенсації відмовлено, в електронному кабінеті зазначатимуть підставу такого рішення.

Також передбачено відображення:

розрахунку розміру компенсації;

нарахованих сум;

виплачених коштів;

інформації за календарними місяцями та періодами нарахування.

Місця тимчасового проживання ВПО: які правила діють

Постановою Кабміну № 728 від 4 червня 2026 року також оновлено правила функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Перед включенням приміщення до переліку місць тимчасового проживання має проводитися обов’язковий моніторинг.

Також уточнено порядок укладення та продовження договорів користування такими приміщеннями, а також умови їх розірвання.

Для людей, які не мають документів, що посвідчують особу, строк тимчасового проживання збільшено до 90 календарних днів.

Оновлені правила також визначають права та обов’язки адміністрацій місць тимчасового проживання і їхніх мешканців.

Окрему увагу приділено працевлаштуванню та соціальній адаптації працездатних людей, які проживають у таких місцях. Крім того, оновлено чек-лист для моніторингу їхнього стану та облаштування.

Як отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО

Заяву подають в електронній формі через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього використовується кваліфікований електронний підпис. Також можна скористатися іншим засобом електронної ідентифікації, який дає змогу встановити особу заявника.

Після отримання заяви Пенсійний фонд перевіряє право на компенсацію та визначає її розмір відповідно до встановленого порядку.

При цьому важливо не плутати цю виплату з грошовою допомогою для ВПО. Компенсація призначена для юридичних осіб та ФОПів, які безоплатно розміщують переселенців, щоб компенсувати їхні витрати на комунальні послуги та паливо.

Оновлені правила мають враховувати місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також установи, підприємства та організації, які розміщують внутрішньо переміщених осіб або надають їм відповідну підтримку.

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