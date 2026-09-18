Онлайн-програма психологічної підтримки для жінок, які живуть у тривалому стресі війни, відкриває наймасштабніший набір в цьому році – 10 груп учасниць.

Проєкт реалізується за підтримки Фонду Олени Пінчук.

Проєкт Regeneration розширює набір: що відомо

Війна триває, а разом із нею – щоденне психологічне навантаження. Останнім часом зростає й інтенсивність атак, додаючи українцям нового рівня невизначеності та напруги.

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Українські жінки залишаються в Україні під обстрілами, чекають близьких із фронту та полону, працюють, волонтерять, підтримують дітей, партнерів, колег, часто відкладаючи власний стан “на потім”.

У роботі з жінками команда Regeneration сьогодні найчастіше спостерігає стан виснаження: накопичену втому, постійну напругу та дедалі менше сил на власне відновлення.

За таких умов потреба в системній психологічній підтримці є актуальною як ніколи. Саме на те, щоб допомогти жінкам відновлювати внутрішню опору та ресурс впродовж тривалого періоду, спрямований проєкт ментальної підтримки Regeneration.

Цього разу проєкт відкрив наймасштабніший набір в цьому році – до участі буде сформовано 10 груп. Програма для українських жінок, які проживають стрес війни, триває 2–3 місяці та передбачає щотижневі онлайн-зустрічі, що дозволяє долучатися незалежно від місця перебування та обирати зручний день і час.

З учасницями працюють українські психологи під супервізією міжнародних та українських фахівців, які мають досвід роботи з травмами та наслідками військових конфліктів.

Спільний досвід, взаємна підтримка та регулярна групова робота допомагають учасницям краще розуміти власний стан, розвивати навички психологічної стійкості та саморегуляції, а також поступово відновлювати внутрішні ресурси.

Участь у програмі безкоштовна.

Першочергова участь надається партнеркам військовослужбовців та ветеранів. Також до програми можуть долучитися українські жінки, які:

залишаються в Україні під час війни;

працюють у допоміжних професіях або волонтерстві;

підтримують інших, але самі потребують психологічної опори;

живуть у стані хронічного стресу та емоційного виснаження;

продовжують працювати й піклуватися про родину, навіть коли власний ресурс вичерпується;

чекають рідних із фронту чи полону;

переживають загострення конфліктів у сім’ї або на роботі на тлі тривалого стресу війни.

Дізнатися більше про програму та заповнити анкету для участі в новому потоці можна на сайті проєкту Regeneration.

За час реалізації проєкту психологічну підтримку вже отримали понад 3000 жінок. Ефективність програми підтверджується результатами дослідження 2025 року, проведеного фахівцями Інституту соціально-політичної психології НАПН України.

Програма також входить до переліку перевірених сервісів фахової підтримки у сфері ментального здоров’я на платформі Ти як? – головного державного порталу з верифікованими рекомендаціями, техніками самодопомоги та контактами надійних сервісів.

У межах проєкту також проводяться Regeneration SOS – безплатні термінові онлайн-зустрічі психологічної підтримки для жінок після масованих атак.

Нагадаємо, що проєкт Regeneration створено з ініціативи Фонду Олени Пінчук у 2022 році у партнерстві з ГО Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди, за науково-методичної підтримки Інституту соціально-політичної психології НАПН України.

Програма пропонує жінкам групову психологічну підтримку, що дозволяє подолати емоційне виснаження, відновити внутрішню рівновагу та знайти сили для подальшого життя.

Фото: Фонд Олени Пінчук

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