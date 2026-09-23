Європа для подорожей з України стала значно доступнішою, а разом із цим з’явилося й більше варіантів, куди можна поїхати. Коли конкретного міста ще немає в планах, вибір між Прагою, Віднем, Братиславою чи Краковом може виявитися не таким очевидним.

Сервіси міжнародних перевезень дають змогу порівняти розклад, тривалість дороги та наявність місць по кількох країнах одночасно, тому обрати оптимальний напрямок простіше, якщо розуміти, на що орієнтуватися.

KLR Bus: маршрути та умови для пасажирів

Серед українських сервісів міжнародних автобусних перевезень KLR Bus пропонує маршрути з України до Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії, Словаччини, Італії, Іспанії, Франції та інших країн Європи. Компанія пропонує:

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Крісла з відстанню 80 см між рядами, плед і подушка у дорогу.

Розетки 230V та USB-порти біля кожного місця.

Безкоштовні напої, туалет і клімат-контроль.

Дитячі крісла на запит та умови для міжнародного перевезення тварин.

Цілодобову підтримку і програму лояльності з кешбеком до 10%.

Автопарк KLR Bus налічує 100+ автобусів, які оновлюють щороку. Мобільний застосунок спрощує бронювання та відстежує міжнародний автобус у реальному часі.

Польща – найближча та найпопулярніша

Польща лідирує за кількістю рейсів з України. Варшава, Краків, Вроцлав, Катовіце – автобуси до Європи на ці міста стартують щодня з Києва, Львова, Рівного, Вінниці, Хмельницького, Дніпра та Харкова. Дорога до Кракова з Києва займає 16-20 годин, до Варшави зі Львова – близько 15 годин.

Кордон проходять разом із водіями, які координують увесь процес. На польському напрямку найбільший вибір рейсів протягом доби, тому гнучко підібрати час відправлення нескладно.

Чехія – Прага, Брно та далі на захід

Чеський напрямок підходить і для роботи, і для туристичної подорожі. Прага, Брно, Пльзень з’єднані прямими рейсами з Києва, Львова, Одеси, Хмельницького та інших міст. Через Прагу зручно планувати стикування далі до Німеччини або Австрії, тому чеський маршрут варто розглянути, якщо мета – подивитися кілька країн за одну відпустку.

Автобусом до Берліна, Мюнхена та інших міст Німеччини

Міжнародний автобус до Німеччини – це Берлін, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Кельн, Ганновер, Лейпциг, Штутгарт та Нюрнберг. Маршрути стартують із Києва, Львова, Харкова та Дніпра. Автобусний перевізник зазвичай робить кілька зупинок у різних німецьких містах, тому можна обрати найзручнішу точку прибуття.

Італія, Іспанія та Франція: далекі маршрути з України

Барселона, Мадрид, Валенсія, Рим, Мілан, Венеція, Париж, Страсбург – усі доступні прямим автобусом з України. Дорога може тривати від 30 до 40+ годин, тому комфорт на борту стає головним критерієм вибору перевізника. На таких рейсах особливо важливі зручні крісла, клімат-контроль, Wi-Fi та регулярні зупинки.

Словаччина та Австрія: зручні напрямки для подорожей

Братислава і Відень розташовані близько одне від одного, тому ці напрямки часто розглядають парою. Братислава з’єднана рейсами з десятків міст України – від Києва та Одеси до Кременчука й Шепетівки. Австрійські маршрути ведуть до Відня, Граца та Лінца. Обидва напрямки зручні і як кінцева мета, і як транзит далі на захід.

На що звертати увагу при виборі

Перш ніж купувати квиток, зважте кілька практичних моментів:

Тривалість дороги залежить від точки відправлення і конкретного міста прибуття: до Польщі це може бути і 8, і 20 годин, до Іспанії – значно довше.

Частота рейсів: на популярних напрямках щоденні відправлення, на рідкісних – раз-два на тиждень.

Раннє бронювання зменшує вартість, особливо на далекі маршрути.

Багаж: зазвичай одна валіза до 20 кг та ручна поклажа до 5 кг входять у вартість.

Порівнюйте рейси не лише за ціною, а й за часом відправлення та комфортом на борту.

Вибір напрямку залежить від мети подорожі, бюджету та часу у дорозі. Автобуси до Європи з України курсують до десятків міст – від Кракова до Барселони, тож підібрати зручний рейс під свої дати зазвичай не складно.

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