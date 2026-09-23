У Києві виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів після чергового ворожого удару. Через атаку було пошкоджено дата-центри, де розміщене обладнання провайдерів.

Про проблеми зі зв’язком повідомили, зокрема, Павутина та UTELS.

У Павутині розповіли про масштабну аварію після обстрілу. Через пошкодження одного з дата-центрів частина абонентів може залишитися без інтернету. Фахівці працюють над відновленням мережі.

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В UTELS також повідомили про пошкодження дата-центру в Києві, де розміщене основне обладнання провайдера. Наразі воно знеструмлене, тому в частини абонентів виникли перебої в роботі мережі або повністю відсутні послуги. Аварійні бригади вже працюють над відновленням обладнання та мережі.

Що таке дата-центр і чому пошкодження такого об’єкта може залишити людей без інтернету, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дата-центр: що це простими словами

Дата-центр — це спеціально обладнане приміщення чи комплекс приміщень, де встановлені сервери та мережеве обладнання. Його ще називають центром обробки даних (ЦОД).

Якщо пояснювати зовсім просто, дата-центр можна назвати будинком для серверів. Саме там працює обладнання, яке зберігає, обробляє та передає великі обсяги інформації.

На серверах можуть зберігатися дані та працювати різні цифрові сервіси. Для інтернет-провайдера це, зокрема, обладнання, необхідне для роботи його мережі та підключення абонентів до інтернету.

Дата-центр: як працює

Щоб сервери могли працювати цілодобово, для них потрібні стабільне електропостачання, охолодження та захист.

Серверне обладнання споживає багато електроенергії та виділяє тепло. Тому в дата-центрах встановлюють спеціальні системи охолодження, які підтримують необхідну температуру та вологість.

Дата-центри обладнують системами безперебійного живлення та резервними джерелами електроенергії. Це потрібно для того, щоб обладнання продовжувало працювати навіть у разі проблем із зовнішньою електромережею.

Окремо передбачають системи пожежогасіння, відеоспостереження та контролю доступу. Адже вихід з ладу серверного обладнання або втрата даних може мати серйозні наслідки для компаній та сервісів, які від нього залежать.

Дата-центр: які послуги надає

Дата-центри використовують не лише інтернет-провайдери. Вони потрібні компаніям і організаціям, які працюють із великими обсягами інформації та цифровими сервісами.

Там можуть розміщуватися сервери бізнесу, державних установ, онлайн-сервісів, банків, логістичних компаній та інших організацій.

Компанія може встановити власні сервери у дата-центрі або орендувати готове обладнання. У такому разі вона отримує спеціально обладнане місце, де сервери можуть працювати цілодобово, а технічну інфраструктуру забезпечує оператор дата-центру.

Тобто головне завдання дата-центру — забезпечити умови, за яких сервери та мережеве обладнання можуть стабільно зберігати, обробляти й передавати дані.

Для звичайного користувача робота дата-центру зазвичай непомітна. Але коли його обладнання пошкоджується або знеструмлюється, наслідки можуть відчути тисячі людей. наприклад, у вигляді перебоїв з інтернетом.

Чому пошкодження дата-центру може залишити без інтернету

Для роботи інтернет-провайдера потрібна велика кількість обладнання, яке забезпечує передачу даних між мережею оператора та користувачами.

Частина цього обладнання може розміщуватися саме в дата-центрах. Якщо такий об’єкт пошкоджений або його обладнання знеструмлене, окремі елементи мережі перестають працювати.

У результаті абоненти, підключені через цю інфраструктуру, можуть втратити доступ до інтернету або зіткнутися з перебоями у зв’язку.

Саме тому після пошкодження дата-центру провайдеру недостатньо просто відремонтувати кабель у конкретному будинку. Фахівцям потрібно відновити роботу обладнання та всієї пов’язаної з ним мережевої інфраструктури.

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