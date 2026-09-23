Дата-центр: що це та чому від нього залежить робота інтернету
У Києві виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів після чергового ворожого удару. Через атаку було пошкоджено дата-центри, де розміщене обладнання провайдерів.
Про проблеми зі зв’язком повідомили, зокрема, Павутина та UTELS.
У Павутині розповіли про масштабну аварію після обстрілу. Через пошкодження одного з дата-центрів частина абонентів може залишитися без інтернету. Фахівці працюють над відновленням мережі.
В UTELS також повідомили про пошкодження дата-центру в Києві, де розміщене основне обладнання провайдера. Наразі воно знеструмлене, тому в частини абонентів виникли перебої в роботі мережі або повністю відсутні послуги. Аварійні бригади вже працюють над відновленням обладнання та мережі.
Що таке дата-центр і чому пошкодження такого об’єкта може залишити людей без інтернету, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Дата-центр: що це простими словами
Дата-центр — це спеціально обладнане приміщення чи комплекс приміщень, де встановлені сервери та мережеве обладнання. Його ще називають центром обробки даних (ЦОД).
Якщо пояснювати зовсім просто, дата-центр можна назвати будинком для серверів. Саме там працює обладнання, яке зберігає, обробляє та передає великі обсяги інформації.
На серверах можуть зберігатися дані та працювати різні цифрові сервіси. Для інтернет-провайдера це, зокрема, обладнання, необхідне для роботи його мережі та підключення абонентів до інтернету.
Дата-центр: як працює
Щоб сервери могли працювати цілодобово, для них потрібні стабільне електропостачання, охолодження та захист.
Серверне обладнання споживає багато електроенергії та виділяє тепло. Тому в дата-центрах встановлюють спеціальні системи охолодження, які підтримують необхідну температуру та вологість.
Дата-центри обладнують системами безперебійного живлення та резервними джерелами електроенергії. Це потрібно для того, щоб обладнання продовжувало працювати навіть у разі проблем із зовнішньою електромережею.
Окремо передбачають системи пожежогасіння, відеоспостереження та контролю доступу. Адже вихід з ладу серверного обладнання або втрата даних може мати серйозні наслідки для компаній та сервісів, які від нього залежать.
Дата-центр: які послуги надає
Дата-центри використовують не лише інтернет-провайдери. Вони потрібні компаніям і організаціям, які працюють із великими обсягами інформації та цифровими сервісами.
Там можуть розміщуватися сервери бізнесу, державних установ, онлайн-сервісів, банків, логістичних компаній та інших організацій.
Компанія може встановити власні сервери у дата-центрі або орендувати готове обладнання. У такому разі вона отримує спеціально обладнане місце, де сервери можуть працювати цілодобово, а технічну інфраструктуру забезпечує оператор дата-центру.
Тобто головне завдання дата-центру — забезпечити умови, за яких сервери та мережеве обладнання можуть стабільно зберігати, обробляти й передавати дані.
Для звичайного користувача робота дата-центру зазвичай непомітна. Але коли його обладнання пошкоджується або знеструмлюється, наслідки можуть відчути тисячі людей. наприклад, у вигляді перебоїв з інтернетом.
Чому пошкодження дата-центру може залишити без інтернету
Для роботи інтернет-провайдера потрібна велика кількість обладнання, яке забезпечує передачу даних між мережею оператора та користувачами.
Частина цього обладнання може розміщуватися саме в дата-центрах. Якщо такий об’єкт пошкоджений або його обладнання знеструмлене, окремі елементи мережі перестають працювати.
У результаті абоненти, підключені через цю інфраструктуру, можуть втратити доступ до інтернету або зіткнутися з перебоями у зв’язку.
Саме тому після пошкодження дата-центру провайдеру недостатньо просто відремонтувати кабель у конкретному будинку. Фахівцям потрібно відновити роботу обладнання та всієї пов’язаної з ним мережевої інфраструктури.