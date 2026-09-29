Люди кричали, божеволіли і сивіли: спогади очевидців про події у Бабиному Яру
День пам’яті жертв Бабиного Яру в Україні відзначають щороку 29 вересня.
У День пам’яті жертв Бабиного Яру Служба безпеки України опублікувала спогади очевидців трагедії, яка забрала тисячі життів у 1941 році.
Тепер документи зі свідченнями очевидців і фото можна переглянути на сайті електронного архіву СБУ. Зокрема, в одному із них можна прочитати спогади Діни Пронічевої, яка втратила в Бабиному Яру всю сім’ю, але дивом змогла врятуватися від розстрілу:
— Протягом цього дня я бачила страшні картини: люди на моїх очах сходили з розуму, ставали сивими, навколо були крики та стогони, цілий день стріляли з кулеметів. Я бачила як німці відбирали у матерів їх дітей і кидали вниз яру… Нас всіх повели на розстріл.
Я йшла в шерензі, майже останньою в групі. Нас підвели до виступу над яром та почали розстрілювати… Коли автоматна черга дійшла до мене, я живою кинулася в яр. Здавалося, я лечу у якусь вічність.
Трагедія Бабиного Яру
29-30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва.
Вони збирали людей на спеціальній заставі, відбирали у них документи, коштовності, змушували роздягатися і виводили до краю яру. Там їх розстрілювали з кулемета.
А коли у 1943 році війська відступали з Києва, то нацисти змусили в’язнів Сирецького табору викопувати тіла загиблих і спалювати їх.