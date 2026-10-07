Українці активно користуються закордонними онлайн-маркетплейсами, зокрема Temu та AliExpress, де можна замовляти одяг, техніку, товари для дому та інші речі за нижчими цінами. Для багатьох такі покупки стали способом заощадити на повсякденних товарах.

Однак найближчим часом правила для міжнародних онлайн-покупок можуть змінитися.

Факти ICTV розібралися, коли запровадять податок на замовлення з Temu та яким буде його розмір.

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Чи ввели податок на замовлення з Temu та AliExpress в Україні

Наразі новий податок на посилки з-за кордону ще не діє. Законопроєкти №16051-1 та №15460 мають пройти друге читання у Верховній Раді та бути ухвалені в цілому.

Документи передбачають нову модель оподаткування дистанційних покупок через маркетплейси. Раніше, 16 вересня, Верховна Рада прийняла цей пакет за основу.

Якщо законопроєкти остаточно ухвалять, нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Яким буде розмір податку на замовлення з Temu та AliExpress

Як пояснили у Міністерстві фінансів, для дистанційних покупок із загальною фактурною вартістю до €150 пропонують встановити спеціальний порядок оподаткування. При цьому ПДВ при імпорті товарів застосовуватиметься з нульової вартості, а ставка становитиме 20%.

Тобто звільнення від податку лише через те, що замовлення коштує менше €150, для таких покупок не буде.

ПДВ планують включати у ціну товару ще під час оформлення замовлення. Покупцю не доведеться окремо платити податок при отриманні посилки.

Хто сплачуватиме податок на замовлення з AliExpress

Нараховувати та перераховувати ПДВ до бюджету має маркетплейс. Якщо платформа є нерезидентом, вона повинна буде призначити в Україні посередника, який відповідатиме за розрахунки з бюджетом разом із платформою. Законопроєкт дозволяє призначати кількох таких посередників.

Для покупця це означатиме, що податок буде врахований у вартості замовлення, а не стягуватиметься окремим платежем під час отримання.

Коли податок на посилки з-за кордону не нараховуватимуть

Окремі пільги планують зберегти. Зокрема, без ПДВ залишаться некомерційні міжнародні посилки вартістю до €45.

Також пропонується зберегти звільнення від податку для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до €150. Йдеться про особисті речі або товари, які людина переміщує через митний кордон окремо від себе.

Для товарів, придбаних для потреб безпеки та оборони, законопроєкти також передбачають можливість звільнення від ПДВ або повернення сплаченого податку фізичній особі за встановлених умов.

У Мінфіні очікують, що нова система принесе близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Кошти від ПДВ за такими операціями планують спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення потреб Збройних сил України.

Навіщо вводять податок на замовлення з Temu

Одна з цілей реформи — наблизити українське оподаткування електронної торгівлі до європейських правил та створити більш рівні умови для українського й іноземного бізнесу.

Для цього пропонується запровадити український аналог європейської системи IOSS, за якою ПДВ сплачується вже під час онлайн-покупки.

До чого тут європейські гроші

Реформа також є частиною програми співпраці України з МВФ EFF на 2026-2029 роки та пов’язана з умовами макрофінансової підтримки ЄС.

За оцінкою Мінфіну, її своєчасне ухвалення наближає Україну до отримання близько €4 млрд міжнародної фінансової підтримки.

Коли введуть податок на посилки з-за кордону в Україну

6 жовтня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкти №16051-1 та №15460.

Якщо парламент їх підтримає, нові правила почнуть діяти не раніше липня 2027 року. До цього часу порядок оподаткування міжнародних відправлень залишається без змін.

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