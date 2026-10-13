Наявність відстрочки не означає, що військовозобов’язаний може не повідомляти про зміни персональних даних. Якщо змінилися сімейні обставини або з’явилася нова підстава для звільнення від призову під час мобілізації, потрібно перевірити інформацію в державних реєстрах і за потреби оформити відстрочку.

Як оновити дані в ТЦК, якщо є відстрочка від мобілізації у 2026 році, чи можна зробити це онлайн через Резерв+ та куди звертатися, якщо інформація не відображається в системі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як оновити дані в ТЦК, якщо є відстрочка від мобілізації

Уточнити військово-облікові дані можна без особистого відвідування ТЦК. Для цього передбачений застосунок Резерв+, у якому можна перевірити інформацію з реєстру Оберіг, оновити військово-обліковий документ і подати запит на виправлення помилок.

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Якщо йдеться лише про оновлення документа, потрібно відкрити Резерв+ і скористатися відповідною функцією в застосунку. Після синхронізації з реєстром в електронному військово-обліковому документі відображатимуться актуальні відомості.

Якщо людина вже має відстрочку, але змінилися обставини, які дають право на неї, потрібно перевірити, чи внесені відповідні відомості до державних реєстрів. Якщо виникла нова підстава для відстрочки, слід подати запит на її оформлення.

Військовозобов’язані також повинні повідомляти про зміни персональних даних у встановлений законодавством строк. За інформацією Сил оборони України, у разі зміни таких відомостей повідомити про це потрібно протягом семи днів.

Як оформити відстрочку через Резерв+ у 2026 році

Застосунок Резерв+ дає змогу оформити відстрочку онлайн, якщо відповідна підстава доступна в сервісі, а необхідна інформація є в державних реєстрах.

Щоб подати запит, потрібно:

Авторизуватися в застосунку Резерв+. Відкрити розділ Сервіси. Вибрати пункт Запит на відстрочку. Натиснути Почати та обрати відповідну підставу. Перевірити персональні дані й надіслати запит. Дочекатися повідомлення про результат.

Система перевіряє відомості в державних реєстрах, зокрема в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, реєстрах Пенсійного фонду та інших інформаційних системах. Якщо дані підтверджують право на відстрочку, інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі.

Наприклад, якщо в чоловіка народилася третя дитина, він може подати запит на відстрочку як батько трьох і більше дітей віком до 18 років. Для оформлення за цією підставою потрібно відповідати встановленим законом умовам, зокрема щодо заборгованості зі сплати аліментів.

У березні 2026 року Міноборони повідомило про запуск онлайн-оформлення відстрочки для багатодітних батьків незалежно від того, у якому шлюбі або поза ним народилися діти. Важливо, щоб відомості про дітей та батька були коректно внесені до державних реєстрів.

Що робити, якщо Резерв+ не знаходить дані

Іноді оформити відстрочку онлайн не вдається, навіть якщо людина має законні підстави. Серед причин відсутні записи в реєстрах, помилки в персональних даних або розбіжності між відомостями в різних документах.

У такому разі потрібно з’ясувати, на якому етапі виникла проблема. Якщо помилка міститься у військово-облікових даних у Резерв+, можна скористатися функцією Виправити дані онлайн. Після внесення змін до реєстрів варто повторно подати запит на відстрочку.

Якщо всі відомості правильні, але система все одно не підтверджує підставу, варто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку.

Чи потрібно йти до ТЦК, якщо є відстрочка

З 1 листопада 2025 року документи для оформлення або продовження відстрочки за загальним порядком приймають через Резерв+ або ЦНАП. ТЦК та СП безпосередньо такі заяви від громадян не приймають.

Якщо оформити відстрочку онлайн не вдається, можна звернутися до будь-якого зручного ЦНАП. Адміністратор прийме документи та передасть їх на розгляд відповідної комісії при ТЦК та СП. ЦНАП не ухвалює рішення про надання відстрочки.

Під час звернення потрібно мати документи, які підтверджують відповідну підставу. Їхній перелік залежить від обставин: це можуть бути свідоцтва про народження дітей, документи про родинні зв’язки та інші підтвердження.

Отже, якщо у військовозобов’язаного вже є відстрочка, але потрібно оновити дані або оформити її на новій підставі, спочатку варто перевірити інформацію в Резерв+. Якщо необхідні відомості не підтягуються, потрібно виправити помилки у відповідному реєстрі або подати підтвердні документи через ЦНАП. Особисто йти до ТЦК та СП для подання заяви на відстрочку за загальним порядком не потрібно.

Чому Резерв+ не відображає відстрочку

Якщо в застосунку Резерв+ зник запис про відстрочку, це ще не означає, що військовозобов’язаний утратив право на неї.

Адвокат Олексій Рогозін пояснює, що причиною можуть бути технічні неполадки, затримка з оновленням відомостей або неактуальні дані в державних реєстрах. Також проблема виникає через помилки під час внесення інформації.

Проте іноді відсутність відстрочки в застосунку пов’язана з тим, що підстави для її надання більше не діють або потребують додаткового підтвердження. Тому важливо перевірити, чи зберігається право на відстрочку та чи правильно внесені необхідні відомості.

За словами Олексія Рогозіна, кожен випадок потрібно розглядати окремо, враховуючи документи та конкретні обставини. Від цього залежить, чи має людина й надалі право на відстрочку.

У Резерв+ не відображається відстрочка: що робити

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, що інформація про відстрочку або бронювання з’являється в Резерв+ після того, як відповідні відомості вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг. Саме з цього реєстру застосунок отримує дані.

Як зазначає адвокатка, постанова Кабінету Міністрів України № 519 внесла зміни до постанови № 560, яка регулює порядок надання відстрочок від мобілізації.

Згідно з оновленими правилами, відстрочки, оформлені на підставах, передбачених пунктами 57–58 постанови № 560, продовжуються автоматично в разі продовження строку мобілізації. Повторно подавати документи не потрібно, якщо людина й надалі відповідає умовам, на підставі яких їй надали відстрочку.

Продовження оформлює районний або міський ТЦК та СП. Для цього до реєстру Оберіг вносять оновлені відомості. Кінцеву дату відстрочки змінюють відповідно до указу Президента України про продовження мобілізації, але лише на період, протягом якого зберігаються законні підстави для її надання.

Для відстрочок, передбачених пунктом 59 постанови № 560, також діє автоматичне продовження. У цьому випадку система отримує необхідні відомості шляхом обміну даними між реєстром Оберіг та іншими державними реєстрами й базами даних.

Строк такої відстрочки продовжується відповідно до указу Президента України про мобілізацію, але не довше, ніж зберігаються підстави для її надання.

Як зауважує Дар’я Тарасенко, чинна постанова Кабміну не дає однозначної відповіді на питання, чи має автоматичне продовження відбуватися без додаткових дій з боку військовозобов’язаного, чи в окремих випадках потрібна його ініціатива.

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