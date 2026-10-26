Діагностика захворювань зорового нерва, зорових шляхів і нервової системи при порушеннях зору, подвійного зору та порушеннях поля зору.

Васюта Віра Анатоліївна — Доктор медичних наук, доцент кафедри нейрохірургії, науковий консультант Німецької офтальмологічної клініки.

Ми дивимося очима, але бачимо завдяки мозку

Зір є результатом складної взаємодії між оком, зоровим нервом, зоровими шляхами та мозком. Ось чому очні захворювання не завжди є причиною порушення зору.

Зараз дивляться

Погіршення зору, двоїння, втрата поля зору або порушення сприйняття кольору можуть бути пов’язані з патологією зорового нерва, окуломоторних нервів, зорових шляхів або різних структур мозку.

Діагностика та оцінка таких станів здійснюється нейроофтальмологією — галуззю медицини, що поєднує офтальмологію, неврологію та нейрохірургію.

Коли консультуватися з нейроофтальмологом

Причина подання заявки може бути:

незрозуміле зниження зору;

подвійне бачення;

втрату ділянок поля зору;

порушення сприйняття кольору;

темні плями перед очима;

обмеження рухів очей;

ністагм;

опущення верхньої повіки;

зміни реакції зіниць на світло.

Нейроофтальмологічне обстеження також може бути необхідним у пацієнтів із захворюваннями зорового нерва, розсіяним склерозом, захворюваннями гіпофіза, наслідками травматичних ушкоджень головного мозку та іншими неврологічними захворюваннями.

Які захворювання нейроофтальмолог допомагає ідентифікувати

зоровий неврит;

атрофія зорового нерва;

набряк зорового диска;

пошкодження зорових шляхів;

порушення зору при розсіяному склерозі;

пошкодження окуломоторних нервів;

судинні захворювання нервової системи;

стиснення зорового нерва та хіазму;

наслідки черепно-мозгово;

порушення зору при захворюваннях гіпофіза.

Сучасні діагностичні методи

Комп’ютерна періметрія

Дозволяє досліджувати поле зору та виявляти його дефекти навіть на ранніх стадіях хвороби.

Оптична когерентна томографія (ОКТ)

Це дає змогу детально оцінити стан сітківки, шару нервових волокон і диска зорового нерву.

ОКТ-ангіографія

Використовується для оцінки судинної системи сітківки та зорового нерва без використання контрастних речовин.

Фотозапис очного дна

Дозволяє об’єктивно фіксувати зміни та відстежувати їхню динаміку.

Зорові викликані потенціали (ЗВП)

Електрофізіологічний метод оцінки провідності візуального сигналу від ока до кори головного мозку.

Комплексний підхід до діагностики

Нейроофтальмологічна оцінка включає не лише огляди, а й аналіз скарг пацієнта, медичної історії, результатів офтальмологічного огляду та додаткових обстежень.

За потреби можуть рекомендувати магнітно-резонансну томографію, лабораторні дослідження та консультації зі спеціалістами суміжних галузей.

Чому важлива рання діагностика

Багато захворювань зорового нерва та центральної нервової системи на початкових стадіях проявляються лише візуальними симптомами.

Незрозуміла втрата зору, двоїння або втрата поля зору потребують ретельного обстеження. Своєчасна діагностика допомагає визначити причину розладів і визначити подальші методи лікування.

Про автора

Віра Анатоліївна Васюта:

Доктор медичних наук, доцент кафедри нейрохірургії;

Науковий консультант Німецької очної клініки;

Спеціалізується на діагностиці захворювань зорового нерва, зорових шляхів та нейроофтальмологічних порушень.

Запишіться на консультацію

Німецька очна клініка

Київ, Музейний провулок, 2В.

0 800 507 670.

+38 (067) 520-70-00.

klinika@klinika.ua.

Вебсайт: klinika.ua

Фото: Німецька офтальмологічна клініка

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.