У вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови відбудеться щорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2026.

Імена автора тексту та читців цьогорічного мовного флешмобу оголосила координаторка проєкту Юлія Шелудько.

Радіодиктант 2026: автор та хто читатиме

Автором тексту радіодиктанту 2026 став український письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

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А читцями вперше в історії проєкту буде дует — фіналіст премії Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков та співачка, волонтерка й засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф’єва.

Артур Дронь — автор збірки поезій Тут були ми (2023) та прозової книги Гемінгвей нічого не знає (2025).

У березні 2022 року він став до лав ЗСУ та служив у складі 125 окремої бригади ТрО, беручи участь у боях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.

Після важкого поранення у жовтні 2024 року був демобілізований.

— Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте, — поділився задумом Артур Дронь.

Цьогоріч Суспільне Мовлення вдалося до новацій: замість одного читця диктант декламуватиме дует.

Координаторка проєктів Юлія Шелудько зазначила, що дуетне начитування радіодиктанту — це дещо нове для аудиторії радіодиктанту та для організаторів.

— Це певний експеримент, яким ми сподіваємось задовольнити запит слухачів, які орієнтовані на медійну яскраву особистість, та тих, хто чекав на педагога-читця. Життя стрімке, тож ми хотіли б додати новації. Дует — одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте, зважаючи на драматургію проєкту, — це оригінально та цікаво, — пояснила координаторка проєктів Юлія Шелудько.

Під час проведення Всеукраїнського радіодиктанту 2026 триватиме збір на проєкт Дронопад від благодійного фонду Повернись живим, мета якого — допомога військовим у збитті ворожих безпілотників.

Трансляція розпочнеться 27 жовтня об 11:00 у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення:

Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

у застосунках suspilne.radio та Дія.

Нагадаємо, що торік автором диктанту Треба жити! була Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка Наталія Сумська.

У 2025 році на перевірку надійшло понад 11 200 текстів з усього світу.

Джерело : Суспільне

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