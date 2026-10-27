В Олешках на Херсонщині, які перебувають під російською окупацією, 27 жовтня розпочався режим тиші. Україна та Росія домовилися про режим припинення вогню, щоб доставити допомогу місцевим жителям і підготувати евакуацію цивільних.

Режим тиші розпочався о 03:00 за київським часом. Гуманітарну місію планують провести 27-29 жовтня. Вона передбачає доставку допомоги та створення умов для безпечного пересування цивільних, які хочуть виїхати з міста.

Де знаходяться Олешки на карті, читайте в нашому матеріалі.

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Де знаходяться Олешки в Україні

Олешки — місто в Херсонській області, адміністративний центр Олешківської міської громади Херсонського району. Воно розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона. Відстань до обласного центру становить близько 18 км суходолом і 9 км через річку.

На карті Олешки розташовані на півдні України, у нижній течії Дніпра. Місто розташоване на лівобережжі Херсонщини, навпроти обласного центру. Поруч проходять дороги, які до повномасштабної війни забезпечували сполучення з іншими населеними пунктами регіону.

Олешки: розташування на карті та особливості місцевості

Олешки розташовані біля річок Дніпро та Конка. Місто відділене від Херсона водними перешкодами, а навколишня місцевість включає заплави й піщані території. Неподалік розташований національний природний парк Олешківські піски.

Таке географічне положення ускладнює евакуацію під час війни. Основне автомобільне сполучення з Херсоном раніше забезпечував Антонівський міст через Дніпро. Після руйнування мосту й встановлення лінії фронту на Дніпрі прямий безпечний шлях до підконтрольної Україні території зник.

Виїзд іншими дорогами також пов’язаний із ризиками через окупацію, бойові дії, мінування та загрозу атак безпілотників.

Де знаходяться Олешки на карті Херсонської області

Олешки розташовані на лівобережній, південній щодо Дніпра частині Херсонської області. На протилежному березі лежить Херсон. Після звільнення правобережної частини області восени 2022 року Олешки залишилися під російською окупацією.

Попри розташування навпроти обласного центру, це не дає змоги швидко евакуювати людей, адже річку не можна безпечно перетнути через бойові дії, а наземні маршрути проходять окупованою територією та залишаються небезпечними.

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