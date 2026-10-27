Озвучила мрію: Даша Астаф’єва розповіла, як долучилася до Радіодиктанту 2026
- Даша Астаф'єва розповіла, як її запросили читати Радіодиктант 2026.
- За словами Даші Астаф'євої, вона не чекала на офіційне запрошення від організаторів Радіодиктанту 2026.
Волонтерка й громадська діячка Даша Астаф’єва розповіла, як стала читкинею Радіодиктанту національної єдності у 2026 році.
Про участь в проєкті Радіодиктант 2026 Даша Астаф’єва розповіла в ефірі програми Сніданок з 1+1.
Даша Астаф’єва розповіла, як її запросили читати Радіодиктант 2026
За словами Даші Астаф’євої, вона не чекала на офіційне запрошення від організаторів Радіодиктанту 2026, а вирішила відкрито поділитися своїм прагненням із підписниками.
— Я така людина, що мені пропонувати не треба, я сама запропонувала себе у Threads. Просто озвучила свою маленьку мрію і сказала про те, що цього року я маю маленьку мрію — прочитати Радіодиктант, — поділилася Астаф’єва.
Користувачі Threads активно підтримали ініціативу Астаф’євої та почали активно позначати й пропонувати телеканалу Суспільне розглянути її кандидатуру для Радіодиктанту.
Команда Суспільного зреагувала на хвилю підтримки та зв’язалася з Дашею Астаф’євою прямо під час її щоденних справ.
— Кілька місяців тому зі мною зв’язалося Суспільне, це було дуже смішно. Був яскравий, сонячний день, я вигулювала свого птаха Патріка і песиків. І тут нам телефонують, це був відеодзвінок. І я на плечі з Патріком, ми щиро раділи, Патрік зі мною сміявся, підтримував мене, — емоційно пригадала Даша Астаф’єва.
Нагадаємо, що цього року Даша Астаф’єва читає текст Радіодиктанту національної єдності у дуеті з переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим.
Автором цьогорічного тексту диктанту під назвою Лист, який не закінчується став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.