Якщо людина вирішила припинити свою підприємницьку діяльність тоді необхідно знати, як закрити ФОП, куди можна звернутися та що для цього необхідно. У цьому році зробити це можна декількома способами.

Читайте докладніше, як закрити ФОП офлайн та онлайн в Україні у 2026 році — в матеріалі Фактів ICTV.

Як закрити ФОП: швидкий спосіб

Податковий консультант Ірина Кухоль стверджує — найперше, що потрібно зробити перед закриттям ФОП – це перевірити наявність штрафів та заборгованостей по єдиному податку. Його ви повинні сплатити за останній місяць, в якому ви закриваєтесь. Потрібно перевірити, чи подана у вас звітність за останні три роки.

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Також необхідно надати податкову звітність:

якщо бізнес працював за спрощеною системою оподаткування, необхідно подати декларацію платника єдиного податку за місяць/квартал, у якому було закрито ФОП (наприклад, якщо діяльність ФОП була припинена у травні, тоді слід подати декларацію за 2-й квартал). Подати декларацію можна протягом 40 днів після закінчення кварталу.

якщо бізнес працював за загальною системою оподаткування, необхідно подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи. Зробити це варто протягом 30 днів після закриття ФОП. Ця звітність подається за період з початку року до дня, коли ви закрили ФОП. Для зручності це можна зробити онлайн у Кабінеті платника податків.

Необхідно сплатити всі податки та збори, які передбачені останнім звітним періодом, і ті, що виникли раніше, але не були погашені вчасно.

Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, маєте сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП, або за квартал, якщо були у 3-й групі єдиного податку.

Якщо працювали за загальною системою, то протягом 10 днів після подання звітності маєте сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Незалежно від вашої системи оподаткування маєте сплатити Єдиний соціальний внесок за місяць, у якому закрили ФОП.

Також потрібно закрити всі наявні рахунки ФОП шляхом подачі відповідної заяви до свого банку. Для цього сформуйте виписку про рух коштів по всім рахункам з дати можливої податкової перевірки по день офіційного закриття ФОП.

За необхідності, анулювати ліцензію. Для цього потрібно звернутися до органу, який видав ліцензію, та анулювати її.

Для того, щоб закрити ФОП через Дія дотримуйтеся покрокової інструкції:

Скасуйте всі ліцензії, форми №20-ОПП та касовий апарат (за наявності). Подайте заяву про припинення підприємницької діяльності в електронній формі через портал Дія. Після того, як вашу заяву про закриття підтвердять, подайте ліквідаційний звіт. Закрийте підприємницький рахунок та візьміть банківську виписку в паперовому вигляді за останні 3 роки, адже після закриття рахунку у вас вже не буде доступу до свого підприємницького рахунку.

Після внесення в ЄДР запису про закриття ФОП треба подати ліквідаційну звітність (декларацію платника єдиного податку та звіт по ЄСВ).

Заява на закриття ФОП буде відправлена автоматично до ЄДР (єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та до ДПС (державна податкова служба України).

Статус заяви можна перевірити в особистому кабінеті на порталі Дія. Повідомлення про закриття також буде надіслано на електронну адресу.

Як закрити ФОП офлайн: основні моменти

Для того, щоб закрити ФОП офлайн, в першу чергу необхідно подати заяву встановленого зразка щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця за формою 1 в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також може знадобитися ідентифікаційний код.

Заяву можна подати:

особисто;

через законного представника;

надіслати документи поштою (рекомендованим листом). Якщо заява буде надсилатися поштою, тоді справжність підпису має бути завірена нотаріально.

Зверніть увагу! Перед тим, як закривати ФОП офлайн також необхідно сплатити всі податки та надати звітність.

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця за формою 1 виглядає наступним чином:

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