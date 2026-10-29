У Києві під час форуму до Дня української писемності та мови вперше публічно представили новий національний шрифт Zakon. Розробка покликана утвердити українську візуальну ідентичність у державному просторі та поступово витіснити шрифти російського походження з офіційних документів, відзнак і табличок.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Новий національний шрифт Zakon створили в Україні

Створення національного шрифту ініціював очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Проєкт реалізувало Міністерство культури України за підтримки компанії Work.ua на виконання постанови Верховної Ради від січня 2026 року № 4764-IX Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави.

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Головна мета ініціативи — відмовитися від шрифтів російського походження (зокрема, Izhitsa та Petersburg) та тих, які були кирилізовані російською студією ParaType, які досі використовувалися для оформлення грамот, дипломів і державних відзнак.

Новий національний шрифт Zakon: що про нього відомо

Zakon — це класична українська антиква, яка поєднує графічні традиції з сучасними вимогами до діловодства. Шрифтова гарнітура увібрала асиметричні зарубки, ромбоподібні крапки над літерами “і” та “ї”, а також традиційний знак над “й” у стилі Георгія Нарбута.

В основу розробки лягла спадщина шести видатних майстрів українського літерництва:

Георгія Нарбута (автора перших банкнот і герба Української держави);

Василя Кричевського (автора герба УНР);

Якова Гніздовського (який наближав українську абетку до західної традиції);

Роберта Лісовського (майстра книжкового шрифту);

Василя Хоменка (творця української гарнітури радянського періоду);

Василя Чебаника (корифея каліграфії, автора шрифту церемонійного примірника Конституції України).

Над створенням шрифту працювали четверо провідних українських дизайнерів: Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев та Андрій Шевченко. Керівником проєкту виступив військовослужбовець Тарас Іщик — автор графічного стилю Збройних сил України.

Родина шрифтів Zakon містить чотири накреслення (Regular, Italic, Bold, Bold Italic) та ділиться на три гарнітури:

Zakon Text: призначена для повсякденного діловодства та офіційних документів, відкрита для вільного використання;

Zakon Decor: розроблена для урочистих документів та відзнак (за закритою ліцензією);

Zakon Letterpress: створена для друку оригіналів нормативно-правових актів Верховної Ради України (за закритою ліцензією).

Перехід державних установ на новий шрифт відбуватиметься поступово та без додаткових витрат на масову заміну бланкової продукції чи табличок.

На першому етапі Zakon Text випробовуватимуть у тестовому режимі під час підготовки наказів, листів та офіційної кореспонденції, після чого Мінкульт опрацює відгуки користувачів.

Ознайомитися зі шрифтом та завантажити його можна на офіційній онлайн-сторінці Міністерства культури України.

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