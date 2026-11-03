Для багатьох пенсіонерів сплата житлово-комунальних послуг перетворюється на справжнє випробування. Фіксовані пенсії часто ледве покривають базові потреби, а рахунки за тепло, воду та електроенергію щороку зростають.

Особливо важко тим, хто живе в сільській місцевості, де доступ до палива й ресурсів обмежений, а витрати на обігрів і опалення суттєво впливають на сімейний бюджет.

Факти ICTV дізнавалися, чи може пенсіонер не платити за комуналку та за яких умов.

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Чи є пільга 100% на комунальні послуги для пенсіонерів

Пенсіонери певних професій, які відпрацювали в сільській місцевості та залишилися там проживати після виходу на заслужений відпочинок, мають право на 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг, а також на пільгове забезпечення твердим і рідким побутовим паливом чи скрапленим газом у межах визначених норм.

Пільга поширюється на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних норм і нормативів споживання. За обсяги понад ці межі людина платить самостійно. Це стосується також пільгового забезпечення твердим і рідким пічним паливом та скрапленим газом.

Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги:

педагоги;

медичні та фармацевтичні фахівці;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури та освіти у сфері культури.

Важливо, що право на пільгу мають лише ті пенсіонери, які на момент виходу на пенсію працювали на посадах, що дають таке право, та мають не менше трьох років відповідного стажу.

Це регламентовано наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року № 341/651/619/769 (зареєстрованим у Мін’юсті 10.11.2006 за №1193/13067).

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку: вимоги до доходу

Право на отримання пільг залежить також від рівня доходу, адже середньомісячний дохід сім’ї за попередні пів року в розрахунку на одного члена не повинен перевищувати межу, що надає право на податкову соціальну пільгу – 4 660 грн.

Дохід сім’ї — це сукупність усіх грошових надходжень, які отримують члени сім’ї протягом певного періоду (зазвичай місяць).

До нього можуть входити:

зарплати та гонорари;

пенсії та соціальні виплати;

доходи від підприємницької діяльності або власного бізнесу;

доходи від оренди майна чи нерухомості;

інші регулярні та законні надходження (дивіденди, стипендії тощо).

Знижка діє протягом 12 місяців із моменту подання заяви, але не довше кінця поточного календарного року. Водночас вона не поширюється на членів сім’ї пільговика.

Які документи потрібні

Для отримання пільги пенсіонер, що перебуває на обліку в Реєстрі осіб із правом на пільги, має надати:

заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг та палива;

підтвердження факту проживання у сільській місцевості.

Для внесення даних у Реєстр необхідно подати також заяву та довідку про право на пільгу. Її видають відділи освіти, охорони здоров’я, культури, райдержадміністрації, адміністрації колишніх місць роботи чи сільські/селищні ради (у разі ліквідації установи) на основі записів у трудовій книжці.

Як подати заяву для отримання пільги

Звернутися для оформлення пільги можна:

особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених осіб органів місцевого самоврядування чи ЦНАП;

поштою — на адресу відповідного органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд або портал Дія.

Джерело : Пенсійний фонд

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