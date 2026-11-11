Питання вручення повісток до ТЦК у сьогодні як ніколи актуальне. Проте процес вручення повістки має свої певні правила, врегульовані законодавством.

Про правила вручення повісток до ТЦК 2026 – дізнавалися Факти ICTV.

Постановою уряду № 560 затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який визначає й процедуру вручення повісток військовозобов’язаним та резервістам.

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Як та де вручається повістка

Як розповів у коментарі Фактам ICTV практикуючий юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко, на сьогоднішній день ні законами, ні підзаконними актами не зазначено, що десь не можуть вручати повістки.

Таким чином повістку можуть вручати всюди. Наприклад, на вулицях, зупинках, блокпостах, в місцях загального доступу тощо.

Повістки мають право вручати представники ТЦК в межах адміністративної території, на яку поширюються їхні повноваження; органи місцевих адміністрацій; представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад; а також мають право вручати керівники підприємств, установ та організацій, наголошує Євгеній Промський, юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, адвокат компанії АРЕС.

– Зазначені особи мають право вручати повістки, якщо мають службове посвідчення, яке дає їм право вручати повістки, – наголошує юрист.

Ревенко наголошує, що повістка вважається врученою лише з того моменту, коли особа її особисто отримала і підписала. Саме з цього моменту відраховується термін, в який військовозобов’язаний має зʼявитись до ТЦК.

– Якщо представники ТЦК залишили повістку у поштовій скриньці або у дверях, то вона не вважається врученою, – зазначив Антон Ревенко.

Варто зазначити: представники ТЦК не можуть затримувати та доставляти особу силою до територіального центру комплектування. Затримати особу можуть поліцейські у разі здійснення адміністративного правопорушення військовозобов’язаним.

Повістки поштою

Повістки надсилаються рекомендованими листами з чіткою відміткою Повістка ТЦК (постанова №1147). Поштар повинен вручити лист особисто адресату. Якщо людина присутня, вона повинна підписатися про отримання.

У разі відсутності людини за адресою, зазначеною на рекомендованому листі, поштар вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження такого листа (з позначкою Повістка ТЦК). Для додаткового інформування поштар може зателефонувати адресату за вказаним номером.

Днем, коли особа вважається повідомленою, є:

день отримання такого поштового відправлення з підтвердженням від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки, що особа за даною адресою не проживає, не зареєстрована.

Якщо протягом трьох робочих днів адресат не забере рекомендований лист, поштар зробить відмітку “Адресат відсутній” і поверне лист відправнику наступного робочого дня.

Відповідно до чинного законодавства, вважається, що військовозобов’язаний отримав повістку, якщо вона була надіслана рекомендованим листом з повідомленням про вручення. По факту, пітвердження отримання повістки не є обов’язковим.

Правила мобілізації, відповідно до постанови №1134, передбачають суттєве скорочення термінів явки за повісткою. Раніше військовозобов’язані мали 14 днів, а тепер цей термін скорочено до 7 днів для мешканців обласних центрів та 10 днів для решти. Таке рішення ухвалено для підвищення оперативності мобілізації та зміцнення обороноздатності країни.

Чи можна відмовитись від повістки

Від повістки можна відмовитись, якщо вона заповнена з помилками.

Зокрема, повістка повинна мати обов’язкові реквізити: відомості про військовозобовʼязаного; вид повістки; дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися; назву органу, печатку, підпис керівника ТЦКу.

– Якщо видають повістку, яку виписують при особі, то є дуже багато запитань до цієї повістки. Якщо людина помітила порушення, тоді вона може відмовитись і не підписувати, – повідомив юрист Антон Ревенко.

За словами Ревенка, якщо повістка не містить обовʼязкових реквізитів, то це просто лист паперу, який не має юридичної сили.

Окрім того, важливо враховувати, яку повістку вручають. Якщо військовозобов’язаному одразу вручають мобілізаційне розпорядження для відряджання його до навчального центру або до військової частини, то це є протиправною дією з боку ТЦК та СП. У такому випадку людина може відмовитись від повістки, оскільки першою повинна бути повістка для перевірки даних.

Євгеній Промський своєю чергою наголошує, якщо військовозобов’язаний відмовляється отримати повістку, то уповноважений представник ТЦК складає акт відмови і оголошує це громадянину.

Акт відмови від отримання повістки далі передають керівнику ТЦК, а тоді вирішується питання притягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

Окрім того, у разі відмови від повістки поліціянт, який присутній поряд із представниками ТЦК, може затримати та доставити особу до ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо причиною відмови від повістки були незаконні дії співробітників ТЦК (відсутність службового посвідчення, повістка не підписана, неналежної форми або заповнена на місці, насильницькі дії представників ТЦК), то громадянин може оскаржити в адміністративному або судовому порядку своє затримання.

Чи можна не прийти до ТЦК після отримання повістки

Якщо ви особисто отримали повістку та поставили підпис, ви зобов’язані з’явитися у зазначеному ТЦК.

– Якщо особа відмовляється від отримання повістки для оновлення даних чи для проходження медогляду, то це на сьогоднішній день несе адміністративну відповідальність, – вказує юрист Антон Ревенко.

Водночас якщо військовозобов’язаний отримав першу повістку, зʼявився до ТЦК, оновив дані, пройшов медогляд та отримав мобілізаційне розпорядження для відправки в навчальний центр чи військову частину, куди він надалі не з’явився, то це вже кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації.

Поважні причини неприбуття по повістці:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території, які позбавили людину можливості особисто прибути до ТЦК;

смерть близького родича або близького родича дружини (чоловіка).

У разі неприбуття за повісткою до ТЦК у строк, громадянин повинен повідомити про причини своєї неявки – особисто, або іншим методом.

У разі неявки за повісткою на уточнення даних або для проходження військово-лікарської комісії без поважної причини передбачена відповідальність за статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладенням штрафу від 17 000 до 25 500 грн.

Якщо ж особа не з’явилась за бойовою повісткою, їй загрожує кримінальна відповідальність за ст. 336 Кримінального кодексу з покаранням у вигляді позбавлення волі.

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