Перші повідомлення про удари по Кримському мосту почали надходити ввечері 16 листопада. У ніч проти 17 листопада в районі переправи пролунала серія потужних вибухів. Після атаки окупаційна влада перекрила рух транспорту.

У мережі з’явилися повідомлення про пошкодження автомобільної частини мосту та ймовірне обвалення однієї з арок. За даними російського незалежного видання ASTRA, OSINT-аналітики зафіксували деформацію мостової арки, яка вже зазнавала пошкоджень раніше. Точний масштаб руйнувань потребує підтвердження.

Кримський міст має важливе транспортне значення для Росії, оскільки з’єднує окупований Крим із Краснодарським краєм.

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Факти ICTV з’ясовували, де знаходиться Кримський міст на карті, яка його довжина, коли його побудували та для чого використовують цю переправу.

Де знаходиться Кримський міст на карті

Кримський, або Керченський міст на карті проходить через Керченську протоку. Він з’єднує Керченський півострів у тимчасово окупованому Криму з Таманським півостровом у Краснодарському краї Росії.

З кримського боку переправа виходить до міста Керч, а з російського до району станиці Тамань. Траса проходить через острів Тузла та Тузлинську косу.

Міст розташований у найвужчій частині Керченської протоки, між Чорним та Азовським морями.

Яка довжина Кримського мосту

Загальна довжина транспортного переходу становить близько 19 км.

Переправа складається з автомобільної та залізничної частин. Їхня довжина відрізняється:

автомобільна частина близько 17 км;

залізнична частина приблизно 18,1 км.

Тому, відповідаючи на запитання, яка довжина Кримського моста, зазвичай називають цифру 19 км — з урахуванням усього транспортного переходу.

Для чого побудували Кримський міст

Росія спорудила міст після окупації Криму у 2014 році. Його головним призначенням стало створення прямого транспортного сполучення між російською територією та окупованим півостровом.

Переправа має автомобільну та залізничну частини. Ними перевозять пасажирів, вантажі, військову техніку та інші ресурси. Міст також використовують для забезпечення російського угруповання військ у Криму.

До його відкриття основним способом сполучення з російською територією були поромні переправи та авіасполучення. Будівництво мосту дало Росії можливість організувати безперервне автомобільне й залізничне сполучення з півостровом.

Коли побудували Кримський міст

Будівництво Кримського мосту розпочалося в лютому 2016 року. Його відкривали поетапно:

15 травня 2018 року завершили будівництво автомобільної частини;

16 травня 2018 року відкрили автомобільний рух;

23 грудня 2019 року запустили пасажирське залізничне сполучення.

Отже, спорудження транспортного переходу тривало з 2016 до 2019 року. Автомобільна частина запрацювала у 2018-му, а залізнична у 2019 році.

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