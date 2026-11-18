В умовах частих відключень електрики кожна кіловат-година на рахунку, надто коли йдеться про підтримання зв’язку та доступу до інформації. Одним зі способів продовжити роботу пристроїв під час відключення світла є використання повербанків.

Факти ICTV дізнавалися, як довго працюватиме wi-fi роутер від повербанка.

Скільки споживає роутер

Щоб вибрати повербанк, який зможе забезпечити достатній час роботи роутера, необхідно знати його енергоспоживання. Занадто маленький повербанк швидко розрядиться, а надто великий буде зайвим вантажем.

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Знаючи ємність повербанка і споживання роутера, можна розрахувати, скільки часу роутер зможе працювати від нього. Це допоможе планувати час роботи та підзаряджання пристроїв.

Споживання електроенергії роутером залежить від декількох факторів:

Модель роутера. Потужніші та функціональніші моделі, як правило, споживають більше енергії.

Потужніші та функціональніші моделі, як правило, споживають більше енергії. Кількість підключених пристроїв. Що більше пристроїв під’єднано до роутера, то вищим буде його енергоспоживання.

Що більше пристроїв під’єднано до роутера, то вищим буде його енергоспоживання. Інтенсивність використання. Під час активного використання (скачування великих файлів, онлайн-ігри тощо) споживання енергії може збільшитися.

У середньому роутери споживають від 2 до 20 Вт. Це досить мало порівняно з іншими побутовими приладами, але якщо залишити роутер увімкненим цілодобово, то за рік накопичиться певна кількість електроенергії.

Як розрахувати електроспоживання роутера

Визначте потужність роутера. Її можна знайти в технічній документації до пристрою або на його корпусі.

Порахуйте добове споживання. Потужність (Вт) множимо на кількість годин роботи на добу (зазвичай 24).

Розрахуйте місячне споживання. Для цього добове споживання множимо на кількість днів у місяці (зазвичай 30).

Розрахуйте річне споживання. Для цього місячне споживання множимо на 12.

Приклад:

Роутер споживає 10 Вт.

Добове споживання – 10 Вт * 24 години = 240 Вт⋅год.

Місячне споживання – 240 Вт⋅год * 30 днів = 7200 Вт⋅год = 7,2 кВт⋅год.

Річне споживання – 7,2 кВт⋅год * 12 місяців = 86,4 кВт⋅год.

Як знизити споживання роутера

Якщо ви йдете з дому на тривалий час, можна вимкнути роутер. Деякі моделі роутерів мають функцію автоматичного переходу в режим сну за відсутності активності. Нові версії прошивки можуть містити оптимізації, які знижують енергоспоживання.

Попри те, що споживання роутера відносно невелике, варто пам’ятати про те, що навіть невеликі енерговитрати множаться на кількість пристроїв у будинку. Тому, якщо ви хочете знизити власні витрати на електроенергію, зверніть увагу на енергоспоживання всіх ваших пристроїв.

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