Під час відключень світла через графіки обмеження електропостачання багато українців користуються зарядними станціями. Вони допомагають підтримувати освітлення в оселі, живити роутер, заряджати телефони та забезпечувати роботу окремих побутових приладів.

Однак сама зарядна станція також потребує електроенергії. Причому для її повного заряджання з розетки доводиться споживати трохи більше енергії, ніж пристрій згодом здатний віддати під час роботи. Різниця виникає через втрати, які супроводжують накопичення та перетворення електроенергії.

Факти ICTV розбиралися, скільки споживає зарядна станція при зарядці, з чого складається цей пристрій та куди зникає частина енергії під час заряджання.

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З чого складається зарядна станція

Зарядна станція — це великий акумулятор у корпусі. Проте усередині пристрою є кілька компонентів, які відповідають за накопичення, зберігання та перетворення електроенергії.

Основна частина — акумуляторні елементи, об’єднані в батарею. У сучасних моделях виробники найчастіше використовують літій-іонні акумулятори, зокрема літій-залізо-фосфатні (LFP). Вони накопичують електроенергію, яку станція отримує від розетки, сонячних панелей або автомобільної мережі.

Крім акумулятора, конструкція передбачає кілька важливих компонентів:

Система керування батареєю, яка контролює процес заряджання та розряджання, стежить за температурою, напругою і станом акумуляторних елементів. Вона також захищає батарею від перезаряджання та надмірного розряджання.

Інвертор перетворює постійний струм, який зберігається в акумуляторі, на змінний струм для живлення побутових приладів через звичайні розетки.

Контролер заряджання керує надходженням електроенергії до акумулятора. У моделях із підтримкою сонячних панелей для цього використовують MPPT-контролер.

Електроніка та система охолодження контролюють роботу пристрою, регулюють навантаження та допомагають підтримувати належну температуру.

На корпусі зарядної станції розташовані різні порти та роз’єми. Через них можна під’єднувати пристрої з живленням від змінного або постійного струму: від побутової техніки до смартфонів та ноутбуків.

Така конструкція дає змогу накопичувати електроенергію та перетворювати її на струм із потрібними параметрами для різних приладів.

Скільки Ват споживає зарядна станція під час зарядки

Кількість електроенергії, яка потрібна для заряджання станції, залежить насамперед від місткості її акумулятора. Цей показник виробники зазначають у ват-годинах (Вт·год) або кіловат-годинах (кВт·год).

Наприклад, станція з акумулятором на 1 000 Вт·год має номінальний запас енергії 1 кВт·год. Проте це не означає, що для її заряджання з розетки знадобиться рівно 1 кВт·год електроенергії.

Частина енергії втрачається під час заряджання акумулятора. Електричний струм проходить через зарядний пристрій та електронні компоненти, а частина енергії перетворюється на тепло. Крім того, акумулятор не може накопичити всю електроенергію, яка надходить із мережі.

За даними виробника станцій BLUETTI, втрати безпосередньо під час заряджання якісної батареї зазвичай становлять близько 5–8%. Ще частина енергії втрачається під час подальшого перетворення постійного струму на змінний, орієнтовно 4–8%.

Якщо враховувати весь цикл, від отримання електроенергії з розетки до її використання через звичайну розетку станції, то ефективність якісних LFP-систем із синусоїдальним інвертором зазвичай становить близько 85–90%.

Це означає, що з кожного 1 кВт·год електроенергії, витраченого на повний цикл, до під’єднаних приладів доходить приблизно 850–900 Вт·год.

Куди зникає електроенергія під час заряджання

Різниця між енергією, скільки споживає зарядна станція від мережі та тією, яку згодом віддає, не зникає безслідно.

Ці втрати йдуть на фізичні процеси, які відбуваються всередині пристрою:

Частина енергії перетворюється на тепло під час проходження струму через електронні компоненти, проводи та акумуляторні елементи. Це пов’язано з їхнім електричним опором.

Втрати виникають у процесі перетворення електроенергії. Зокрема, зарядний пристрій змінює параметри струму, щоб акумулятор міг його накопичувати. А коли потрібно живити побутову техніку, інвертор перетворює постійний струм батареї на змінний.

Частину енергії використовує сама станція. Електроніка, система керування батареєю, дисплей та вентилятори потребують живлення навіть тоді, коли пристрій накопичує енергію або підтримує свою роботу.

Отже, втрати залежать не лише від місткості акумулятора, а й від конструкції конкретної моделі, швидкості заряджання, температури та навантаження.

Скільки електроенергії потрібно для повного заряджання станції

Розглянемо конкретний приклад. Під час тестування зарядної станції BLUETTI AC180 дослідники StorageReview виміряли фактичне споживання електроенергії з розетки.

Номінальна місткість акумулятора цієї моделі становить 1 152 Вт·год. Однак для заряджання від 0% до 100% пристрій спожив 1 360 Вт·год електроенергії.

Тож різниця між номінальною місткістю батареї та споживанням із мережі становила 208 Вт·год. Це приблизно 18% від місткості акумулятора.

Під час окремого тесту на віддачу енергії через AC-інвертор станція забезпечила 1 030 Вт·год корисної потужності. Тобто фактична кількість електроенергії, яку можна було використати для живлення приладів, також була меншою за паспортну місткість.

Отже, зарядна станція споживає більше електроенергії, ніж може згодом віддати під’єднаним приладам. Однак точну різницю для своєї моделі можна визначити лише з урахуванням її характеристик або виміряти за допомогою лічильника електроенергії, під’єднаного між розеткою та зарядною станцією.

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