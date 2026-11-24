Інвертори допомагають забезпечити роботу побутової техніки під час відключень електроенергії. Проте частина енергії витрачається на роботу самого пристрою та перетворення струму.

Факти ICTV розбиралися, скільки енергії споживає інвертор, від чого залежать витрати та скільки енергії потрібно для заряджання акумулятора.

Скільки електроенергії споживає інвертор

Власне споживання залежить від моделі, режиму роботи та підключеного навантаження. Важливо не плутати його з номінальною потужністю.

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Наприклад, інвертор на 10 кВт здатний забезпечувати підключені прилади потужністю до 10 000 Вт.

Частина енергії втрачається під час перетворення струму. За даними виробника Deye, максимальний ККД серії гібридних інверторів SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 становить 97,6%.

Скільки споживає інвертор 10 кВт та 12 кВт

Для прикладу розглянемо моделі Deye SUN-10K-SG04LP3-EU та SUN-12K-SG04LP3-EU.

Якщо взяти ККД 97%, отримаємо такі результати:

Інвертор 10 кВт для забезпечення навантаження 10 кВт потребуватиме приблизно 10,31 кВт вхідної потужності. Різниця становитиме близько 310 Вт.

Інвертор 12 кВт для забезпечення навантаження 12 кВт потребуватиме приблизно 12,37 кВт. Втрати становитимуть близько 370 Вт.

За меншого навантаження показники змінюватимуться.

Скільки споживає інвертор при зарядці акумулятора

Під час заряджання частина електроенергії втрачається на перетворенні струму та в самому акумуляторі.

Наприклад, щоб передати акумулятору 10 кВт·год, за умовного ККД 97% знадобиться приблизно 10,31 кВт·год вхідної енергії. Різниця — 0,31 кВт·год.

На витрати також впливає потужність заряджання. Що вона вища, то швидше заряджається акумулятор, але фактичні втрати залежать від характеристик обладнання та режиму роботи.

Інвертор: скільки споживає електроенергії та як заощадити

Щоб скоротити витрати, варто:

вимикати непотрібні електроприлади;

не підключати зайве навантаження;

правильно налаштувати режим заряджання акумулятора;

обирати інвертор із відповідною потужністю та високим ККД.

Отже, скільки енергії споживає інвертор, залежить не лише від його потужності, а й від навантаження, ККД та режиму роботи. Для точного розрахунку потрібно враховувати характеристики конкретної моделі.

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