Тривалість роботи інвертора від акумулятора залежить від ємності батареї, потужності підключених приладів і технічних характеристик самого пристрою.

Важливо враховувати й втрати електроенергії під час перетворення струму. Тому фактичний час автономної роботи зазвичай менший, ніж можна отримати за простим розрахунком ємності акумулятора.

Факти ICTV розібралися, скільки годин може працювати інвертор, як розрахувати час автономного живлення та на які характеристики обладнання звертати увагу.

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Від чого залежить час роботи інвертора з акумулятором

Насамперед потрібно знати ємність акумулятора. Її вказують у ампер-годинах (А·год) або кіловат-годинах (кВт·год). Якщо виробник зазначає ємність у ампер-годинах, для розрахунку також потрібна напруга батареї.

Наприклад, акумулятор на 100 А·год із напругою 12 В має запас енергії 1,2 кВт·год. Але використати весь цей обсяг не вдасться, тому що частина енергії залишається недоступною через обмеження системи керування та допустиму глибину розряду.

На те, скільки працює інвертор від акумулятора, впливають:

ємність батареї;

потужність техніки;

ККД інвертора;

власне споживання інвертора;

тип і стан акумулятора.

На скільки часу вистачає інвертора та які втрати

Не варто просто ділити ємність акумулятора на потужність побутової техніки. Такий підхід не враховує втрати під час роботи системи.

Наприклад, якщо інвертор має ККД 90%, то з кожних 100 Вт·год, які надходять від акумулятора, приблизно 90 Вт·год перетворюються на корисну електроенергію. Решта витрачається на роботу самого пристрою та перетворення струму.

Крім того, потрібно враховувати, що акумулятор не завжди можна розряджати повністю. Наприклад, відомий виробник для батареї вказує номінальну ємність 5,12 кВт·год, а корисну 4,864 кВт·год. Саме на останній показник варто орієнтуватися під час оцінювання автономності.

У технічній документації для інверторів залежно від моделі та напруги зазначено ККД приблизно 87-92%. Виробник також наводить показники власного споживання пристроїв. Тож під час розрахунку важливо враховувати не лише характеристики акумулятора, а й параметри інвертора.

Скільки годин може працювати інвертор від акумулятора

Розглянемо приклад із батареєю, корисна ємність якої становить 4,864 кВт·год. Для розрахунку візьмемо інвертор із ККД 90% і власним споживанням 10 Вт.

Якщо підключити прилади із сумарною потужністю:

100 Вт — акумулятора вистачить приблизно на 40 годин;

200 Вт — приблизно на 20 годин;

300 Вт — приблизно на 14 годин;

500 Вт — приблизно на 8,5 години;

700 Вт — приблизно на 6 годин;

1000 Вт — приблизно на 4 години.

Це орієнтовні результати, скільки працює інвертор від акумулятора для постійного навантаження. У реальних умовах час роботи залежить від режиму використання техніки та температури акумулятора.

Наприклад, холодильник не споживає однакову кількість електроенергії протягом усієї доби, адже компресор періодично вмикається та вимикається. Тому його середнє споживання зазвичай нижче за потужність, зазначену в технічному паспорті.

На скільки часу вистачає інвертора для побутової техніки

Щоб оцінити час автономної роботи вдома, варто врахувати, які саме прилади підключені до системи.

Наприклад, для одночасного живлення роутера, трьох LED-ламп, ноутбука та телевізора потрібно приблизно 200 Вт. За наведених вище умов акумулятора на 5,12 кВт·год вистачить орієнтовно на 20 годин.

Якщо додатково підключити холодильник, навантаження зросте. Але для точнішого розрахунку потрібно враховувати його середнє споживання, а не лише потужність компресора під час запуску.

Обережно потрібно використовувати електрочайники, обігрівачі та праски. Вони мають високу потужність і швидко витрачають запас енергії акумулятора. Ба більше, потрібно перевірити, чи розрахований інвертор на таке навантаження.

Чому інвертор працює менше

Навіть правильно розрахований час автономної роботи може відрізнятися від фактичного.

На це впливають:

зношення акумулятора та зменшення його реальної ємності;

низька температура, яка може погіршувати характеристики батареї;

обмеження системи захисту акумулятора;

високі пускові струми холодильників, насосів та іншої техніки;

власне споживання інвертора, особливо за невеликого навантаження.

Отже, щоб визначити, скільки годин працює інвертор від акумулятора, потрібно знати корисну ємність батареї, ККД інвертора та сумарне споживання підключених приладів.

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