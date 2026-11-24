В Україні продовжують діяти графіки відключень електроенергії. У деяких містах через дефіцит потужності та пошкодження енергетичної інфраструктури також застосовують аварійні відключення. Тому дедалі більше українців облаштовують резервне живлення осель і встановлюють інвертори з акумуляторами.

Однак перед придбанням обладнання важливо розібратися, як правильно під’єднати інвертор до будинку, щоб під час зникнення електроенергії він автоматично або вручну забезпечував живлення потрібних приладів.

Факти ICTV розібралися, як підключити інвертор до мережі, акумулятора, а також які вимоги потрібно врахувати під час монтажу.

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Як підключити інвертор до акумулятора та мережі

Спосіб підключення залежить від типу обладнання. Звичайний інвертор перетворює постійний струм акумулятора на змінний, який використовують побутові прилади. Гібридна модель має більше можливостей, адже вона може працювати з акумулятором, електромережею та сонячними панелями, якщо вони передбачені системою.

За інструкціями виробників, схема підключення гібридного інвертора передбачає кілька основних елементів:

Акумулятор. Підключається до відповідних клем інвертора через захисний автомат або вимикач. Перед монтажем потрібно перевірити сумісність батареї, її напругу та допустимий струм.

Домашні прилади. Підключаються до виходу LOAD або BACKUP. Через нього інвертор забезпечує резервне живлення під час відключень.

Заземлення. Захисний провідник підключають відповідно до схеми виробника та вимог електробезпеки.

Таким чином, інвертор стає проміжною ланкою між акумулятором, електромережею та домашніми споживачами.

Як під’єднати інвертор до будинку

Якщо потрібно забезпечити резервним живленням не один прилад, а всю оселю або окремі кімнати, обладнання підключають до домашнього розподільного щита.

У такому разі електрик передбачає окремі захисні автомати, а за потреби — пристрій перемикання між основним і резервним джерелами живлення. Це дає змогу ізолювати домашню мережу від зовнішньої електромережі під час аварійного відключення.

Гібридні інвертори зазвичай мають окремі входи GRID і виходи BACKUP. Перший відповідає за взаємодію із зовнішньою мережею, другий — за живлення приладів, які мають працювати під час відключення світла.

Проте не кожна модель здатна забезпечувати резервним живленням увесь будинок. Деякі пристрої підтримують лише окрему групу споживачів. Тому перед монтажем потрібно перевірити потужність інвертора та його можливості в автономному режимі.

Яка схема підключення інвертора до мережі

Загальний принцип роботи гібридної системи можна представити так:

Електромережа — захисний автомат — вхід GRID інвертора.

Акумулятор — DC-захист — батарейний вхід інвертора.

Вихід BACKUP/LOAD — захисний автомат — домашні прилади.

Це спрощена схема, а от конкретне розташування автоматів, пристроїв захисного відключення, заземлення та перемикачів залежить від моделі інвертора, типу електромережі й особливостей будинку.

Виробники також наголошують на необхідності перевіряти напругу та частоту мережі, використовувати відповідні кабелі й передбачати захист від короткого замикання.

Чому інвертор не підключається до мережі

Якщо інвертор не бачить електромережу, причиною можуть бути:

напруга або частота мережі виходить за допустимі межі;

вимкнений або спрацював захисний автомат;

неправильно підключені фазний, нульовий або захисний проводи;

акумулятор несумісний з інвертором або неправильно налаштований BMS;

у налаштуваннях обладнання вибрано неправильний режим роботи.

Також деяким моделям потрібен певний час для перевірки параметрів мережі перед підключенням до неї. Якщо після перевірки проблема не зникає, потрібно звернутися до сервісного фахівця.

Підключення інвертора безпосередньо до домашнього щита не варто виконувати самостійно. Виробники передбачають монтаж такого обладнання кваліфікованими електриками. Не можна подавати напругу від інвертора в домашню розетку через кабель із двома вилками: це створює ризик ураження струмом і зворотної подачі напруги в зовнішню мережу.

Отже, перед тим як підключити інвертор до мережі та акумулятора, потрібно визначити тип обладнання, перевірити сумісність батареї та передбачити необхідний захист. Правильно змонтована система допоможе забезпечити резервне живлення будинку під час тривалих відключень електроенергії.

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