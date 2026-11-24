Щоб контролювати витрати на електроенергію, потрібно розуміти, скільки споживає кожен побутовий прилад. Це актуально під час відключень світла, коли українці користуються акумуляторами, зарядними станціями та інверторами й намагаються правильно розподілити навантаження.

Розрахувати споживання можна самостійно. Для цього потрібно знати потужність приладу та приблизний час його роботи. За цими показниками можна визначити, скільки електроенергії він використає за день або місяць.

Факти ICTV розібралися, як розрахувати споживання електроенергії вдома, як порахувати витрати окремих приладів і скільки доведеться платити за їхню роботу.

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Як порахувати споживання електроенергії

Для розрахунку потрібно знати потужність приладу. Її вказують на корпусі, етикетці або в технічному паспорті. Вимірюється вона у ватах (Вт).

Але електролічильник рахує не вати, а кіловат-години (кВт·год). Тому для розрахунку потрібно перевести потужність із ватів у кіловати. Для цього число потрібно поділити на 1 000.

Наприклад, якщо телевізор має потужність 100 Вт, це дорівнює 0,1 кВт.

Далі потрібно визначити, скільки годин на день працює прилад, і помножити його потужність на цей час.

Розглянемо приклад. Телевізор потужністю 100 Вт працює по 5 годин щодня протягом 30 днів.

Розрахунок буде таким:

100 Вт множимо на 5 годин — отримуємо 500 Вт·год на день.

Множимо 500 на 30 днів — отримуємо 15 000 Вт·год за місяць.

Ділимо 15 000 на 1000, щоб перевести результат у кіловат-години.

Отже, телевізор використає 15 кВт·год електроенергії за місяць. За таким самим принципом можна порахувати споживання будь-якого приладу, якщо відомі його потужність і тривалість роботи.

Як розрахувати споживання електроенергії в будинку або квартирі

Щоб визначити загальні витрати, потрібно окремо порахувати споживання основних електроприладів, а потім додати результати.

Наприклад, можна розрахувати витрати таких пристроїв:

Телевізор потужністю 100 Вт працює по 5 годин на день, це приблизно 15 кВт·год на місяць.

Ноутбук потужністю 60 Вт працює по 6 годин на день, це приблизно 10,8 кВт·год.

П’ять LED-ламп потужністю 10 Вт кожна працюють по 5 годин на день, приблизно 7,5 кВт·год.

Електрочайник потужністю 2 000 Вт працює загалом 10 хвилин на день, приблизно 10 кВт·год.

Обігрівач потужністю 1 500 Вт працює по 4 години на день, приблизно 180 кВт·год.

Якщо скласти ці результати, отримаємо приблизно 223,3 кВт·год на місяць. До цієї суми потрібно додати споживання холодильника, пральної машини, бойлера та інших пристроїв, якими користуються мешканці.

Такий підрахунок допомагає зрозуміти, які прилади найбільше впливають на загальні витрати. Наприклад, обігрівач у наведеному прикладі використовує значно більше електроенергії, ніж телевізор або освітлення.

Як розрахувати споживання електроенергії у квартирі за лічильником

Якщо потрібно дізнатися фактичне споживання всієї оселі, можна скористатися звичайним електролічильником.

Для цього потрібно:

Записати показник лічильника на початку місяця. Наприкінці місяця зняти показник повторно. Відняти початкове значення від кінцевого.

Наприклад, на початку місяця лічильник показував 12 450 кВт·год, а наприкінці 12 730 кВт·год. Різниця становить 280 кВт·год. Саме стільки електроенергії використала квартира за цей період.

Цей спосіб враховує роботу всіх підключених приладів. Однак за загальним лічильником не можна визначити, скільки саме електрики витратив холодильник або бойлер окремо.

Калькулятор споживання електроенергії: як ним користуватися

Щоб не рахувати вручну, можна скористатися онлайн-калькулятором споживання електроенергії. Потрібно вказати потужність приладу, кількість годин роботи та період, за який необхідно провести розрахунок.

Наприклад, якщо обігрівач потужністю 1 000 Вт працює по 3 години щодня протягом місяця, він використає 90 кВт·год.

Щоб дізнатися вартість електроенергії, отриманий результат потрібно помножити на тариф.

Такий розрахунок можна зробити і звичайним калькулятором на телефоні. Головне, правильно вказати потужність і час роботи пристрою.

Чому розрахункове споживання відрізняється від фактичного

Під час підрахунків важливо враховувати, що потужність, зазначена на корпусі приладу, не завжди відповідає його реальному споживанню протягом усього часу роботи.

Наприклад, холодильник підключений до електромережі цілодобово, але його компресор періодично вмикається та вимикається. Тому неправильно просто помножити його потужність на 24 години.

Схожа ситуація з бойлером. Після нагрівання води до потрібної температури він вимикає нагрівальний елемент. Повторно пристрій починає нагрівати воду, коли вона охолоджується.

Пральна машина також споживає різну кількість електроенергії на різних етапах роботи. Найбільше навантаження зазвичай припадає на нагрівання води.

Тому розрахунок за паспортною потужністю не завжди показує реальні витрати. Це особливо важливо для техніки, яка працює автоматично або циклічно.

Що показало дослідження споживання холодильника

Різницю між розрахунковим і фактичним споживанням побутової техніки досліджували й українські науковці. Дослідники Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут для експерименту обрали однокамерний холодильник Liebherr KT 15340 із морозильним відділенням. Вимірювання проводили за допомогою спеціального розумного вимикача Atorch GR2PWS, який фіксував спожиту електроенергію.

Спостереження тривали 30 днів. За цей час дослідники отримали такі результати:

за місяць холодильник спожив 14,1515 кВт·год;

середнє добове споживання становило 0,4717 кВт·год;

якщо зберегти такий самий рівень споживання протягом року, результат становитиме близько 172,17 кВт·год.

Також автори порівняли отриманий результат із показником річного споживання, зазначеним для цієї моделі, — 230 кВт·год.

Тож прилад не працює постійно на максимальному навантаженні, тому фактичне споживання потрібно вимірювати протягом тривалого часу.

Проте результати стосуються лише однієї моделі холодильника. В інших пристроях показники можуть відрізнятися залежно від об’єму, технічного стану, температури в приміщенні та частоти відкривання дверцят.

Якщо потрібно дізнатися, скільки електрики насправді використовує конкретний прилад, можна скористатися спеціальним вимірювачем — ватметром.

Отже, розрахувати споживання електроенергії вдома можна кількома способами. Для приблизної оцінки достатньо знати потужність приладу та час його роботи. Якщо потрібні точніші результати, варто скористатися електролічильником або ватметром.

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