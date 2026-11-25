Лише 39% опитаних українців вірять, що ціни на Чорну п’ятницю справді знижуються.

Про це свідчаться дані дослідження Gradus, проведене напередодні Чорної п’ятниці.

Опитування українців напередодні Чорної п’ятниці

Підготовка до Чорної п’ятниці починається задовго до самого розпродажу. 46% респондентів стежать за цінами на товари, які хочуть придбати, ще до старту акційних пропозицій.

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41% перевіряють історію цін, щоб відрізнити справжню знижку від маркетингового прийому.

При цьому рівень довіри до цінових пропозицій Чорної п’ятниці залишається невисоким: лише 39% опитаних вірять, що ціни під час розпродажу дійсно знижуються.

За таких умов розмір заявленої знижки сам по собі може бути недостатнім аргументом для покупки. Споживачі формують власні цінові орієнтири ще до початку акцій, за якими згодом оцінюють вигідність пропозицій ритейлерів.

Кожен п’ятий покупець (22%) заздалегідь складає список покупок, стільки ж додають потрібні товари в кошик або “обране” та відкладають гроші на покупки.

Ще 11% підписуються на розсилки та сповіщення магазинів. Водночас лише 11% респондентів вирішують, що придбати, безпосередньо під час розпродажу.

Отже, для багатьох опитаних українців Чорна п’ятниця є радше можливістю реалізувати вже сформований план покупок, аніж спонтанно скористатися привабливою пропозицією.

Що і де планують купувати і скільки готові витрачати

Майже половина покупців планують придбати на Чорну п’ятницю одяг і взуття.

Водночас помітне місце у споживчих пріоритетах займає обладнання для енергоавтономності: кожен четвертий планує придбати зі знижкою павербанк, зарядну станцію або ліхтар. За популярністю ця категорія зрівнялася з електронікою та випереджає побутову техніку.

Три чверті тих, хто планує онлайн-покупки на Чорну п’ятницю, обирають українські майданчики, третина — замовлятимуть на китайських маркетплейсах. При цьому частина покупців планує замовляти і там, і там. Серед українських платформ лідирує Rozetka (47%), далі йдуть EVA (32%) та Prom.ua (29%).

Водночас офлайн-шопінг також залишається актуальним: понад половина покупців планують відвідувати фізичні магазини або поєднувати їх з онлайн-покупками.

Найбільша частка опитаних покупців (22%) планує витратити на Чорну п’ятницю 2,5–5 тис. грн. Ще 20% розраховують на бюджет 5–10 тис. грн, а 16% готові витратити понад 10 тис. грн. Водночас частина покупців ще не визначилася з бюджетом.

При цьому чоловіки готуються до більших витрат: 44% із них планують витратити понад 5 тис. грн, тоді як серед жінок таких 27%.

Практичні потреби переважають над імпульсивними бажаннями

Мотиви покупок також свідчать про раціональний підхід до розпродажу. Близько 70% усіх названих мотивів пов’язані з практичними потребами: люди прагнуть придбати те, що давно планували, поповнити запаси або забезпечити автономність під час відключень. Решта 30% припадає на покупки для задоволення — щоб порадувати себе або зробити подарунки.

Такий розподіл мотивів узгоджується і з ширшою споживчою поведінкою: лише 20% українців погоджуються з твердженням, що часто роблять імпульсивні покупки.

– Українські споживачі підходять до покупок все більш усвідомлено. Це не означає, що емоційна складова споживання зникає, але війна змінює саме розуміння необхідного. Товари, які раніше могли сприйматися як додаткові або ситуативні, стають частиною повсякденних потреб.

У цьому сенсі вигідна покупка сьогодні — та, що відповідає реальним потребам та виправдовує витрачені кошти. Тому для ритейлу важливо не лише пропонувати знижки, а й розуміти, яку цінність споживач шукає в конкретній категорії товарів», — коментує соціологиня, засновниця та CEO дослідницької компанії Gradus Євгенія Близнюк.

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18–60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій.

Період проведення поля: 12-13 листопада 2026 року.

Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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