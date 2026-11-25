Тимчасово окуповані території не зникають із порядку денного українських онлайн-медіа, проте дедалі частіше опиняються на другому плані на тлі новин про військові удари та мирні переговори.

Про це свідчать результати дослідження Центру досліджень ГО Детектор медіа, який проаналізував майже 400 тис. публікацій за 2022–2025 роки.

Як змінилось висвітлення ТОТ в українських ЗМІ

Фахівці опрацювали 397 004 публікації у 5 737 національних і місцевих онлайн-виданнях, де згадуються окуповані частини Криму, Севастополя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Харківщини.

Зараз дивляться

Для кожного року аналітики сформували випадкову вибірку з тисячі текстів та вручну визначили, чи є окупація головною темою матеріалу, чи лише контекстом.

За висновками авторів звіту, кількість видань, які публікують матеріали зі згадками ТОТ, залишається відносно сталою — від 2 900 до 3 666 медіа на рік.

Проте сам підхід до висвітлення суттєво змінився. Частка публікацій, де тимчасово окуповані території є головною темою, скоротилася з 51,5% у 2022 році до 21,1% у 2025 році. Натомість частка матеріалів, де ТОТ згадуються лише як тло чи контекст для інших подій, зросла до 78,9%.

На другому плані частка новин про удари Сил оборони по об’єктах на тимчасово окупованих територіях збільшилася з 6,8% до 17,1%, а згадок окупації в контексті мирних перемовин — з 4,7% до 13,3%.

Частка матеріалів першого плану про умови життя людей в окупації впала з 4% у 2022 році до 1,9% у 2025 році, а про реінтеграцію — з 3,6% до 0,1%. Як контекст тему реінтеграції згадували у 14,1% публікацій у 2023 році та лише у 3,7% у 2025 році.

Крім цього, частка матеріалів першого плану, побудованих навколо заяв окупаційних чиновників, скоротилася майже вдесятеро — з 12,7% у 2022 році до 1,3% у 2025 році.

Автори дослідження зазначають, що медіа послідовно фіксують репресії, депортацію дітей, примусову мобілізацію та русифікацію освіти, проте роблять це переважно через окремі інфоприводи та коментарі посадовців, правозахисників чи експертів. Натомість голоси та повсякденний досвід самих мешканців ТОТ у національних медіа залишаються менш помітними.

Чим відрізняється висвітлення різних окупованих регіонів

Дослідження виявило, що кожен окупований регіон має власний медійний контекст.

На Херсонщині помітною темою залишається депортація дітей. Частка матеріалів першого плану зросла з 9,7% у 2023 році до 10,1% у 2024 році.

У Луганській області фокус зосереджений на освіті, мілітаризації та проблемах інфраструктури.

Водночас у Запорізькій області переважають теми прав людини та репресій.

Тимчасово окупований Севастополь вирізняється увагою до мобілізації, військових ударів та руху спротиву.

У звіті зауважують, що коло редакцій і журналістів, які системно та глибоко працюють із темою тимчасово окупованих територій України поза межами новинних зведень і рерайтів, залишається невеликим.

Для зміни цієї ситуації аналітики запропонували низку практичних кроків для редакцій, державних інституцій та донорських організацій. Серед них — закріплення теми ТОТ за відповідальним журналістом у редакції та впровадження програм підтримки для медійників, які системно висвітлюють життя в окупації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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