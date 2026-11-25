Через регулярні відключення електроенергії в Україні люди шукають альтернативні способи залишатися на зв’язку. Один із них — супутниковий інтернет Starlink, який дає змогу користуватися мережею навіть тоді, коли звичайний інтернет недоступний через знеструмлення.

Однак для роботи обладнання потрібне електроживлення. Тому перед підключенням Starlink важливо розуміти, скільки електроенергії він споживає, чи відрізняються витрати залежно від моделі та як змінюється споживання взимку.

Факти ICTV дізнавалися, скільки електроенергії споживає Старлінк, скільки потрібно заряду акумулятора для його роботи та на які показники варто орієнтуватися під час розрахунку автономного живлення.

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Скільки електроенергії споживає Starlink

Споживання електроенергії залежить насамперед від моделі обладнання. Компанія Starlink випускає декілька варіантів терміналів, зокрема компактну версію Mini, стандартні комплекти та потужніші моделі Performance.

Вказані виробником показники стосуються не лише супутникової антени. До них входить споживання всього комплекту, а саме термінала, Wi-Fi роутера, блока живлення та кабелів.

За інформацією з довідкового центру Starlink, середнє споживання електроенергії становить:

Starlink Mini — 20–40 Вт;

Starlink Standard Actuated — 50–75 Вт;

Starlink Standard 4, Standard 4 X та Enterprise — 75–100 Вт;

Starlink Performance Gen 1 і Gen 2 — 110–150 Вт;

Starlink Performance Gen 3 — 75–100 Вт.

Фактичне споживання залежить від температури навколишнього середовища, місця встановлення та інтенсивності використання обладнання.

Окремо виробник наводить показники споживання в режимі очікування. Наприклад, Starlink Mini використовує близько 15 Вт, а стандартні моделі близько 20 Вт. Для Performance Gen 1 і Gen 2 цей показник становить 45 Вт.

Скільки електроенергії споживає Starlink Mini

Starlink Mini — компактна портативна версія супутникового інтернету. На відміну від стандартного комплекту, вона має вбудований Wi-Fi, тому для підключення до мережі не потрібен окремий роутер.

Згідно з характеристиками виробника, середнє споживання Starlink Mini становить 20–40 Вт. У режимі очікування пристрій використовує приблизно 15 Вт.

Якщо обладнання працює цілодобово, витрати електроенергії становитимуть:

за одну годину — 0,02–0,04 кВт·год;

за добу — 0,48–0,96 кВт·год;

за 30 днів — 14,4–28,8 кВт·год.

Отже, Starlink Mini є менш енерговитратним варіантом. Це важливо для людей, які використовують зарядні станції, акумулятори або інші автономні джерела живлення.

Майте на увазі, потрібно враховувати, що для підключення Mini через USB-C виробник рекомендує джерело живлення потужністю 100 Вт із параметрами 20 В / 5 А.

Скільки електроенергії споживає звичайний Starlink

Стандартні комплекти Starlink розраховані на постійне використання вдома або в офісі. Вони мають окремий Wi-Fi роутер та більшу антену порівняно з компактною версією Mini.

За даними компанії, Starlink Standard 4, Standard 4 X та Enterprise у середньому споживають 75–100 Вт. Старіша модель Standard Actuated має дещо нижчі показники — 50–75 Вт.

Якщо стандартний Starlink працює безперервно, витрати становитимуть:

за одну годину — 0,075–0,1 кВт·год;

за добу — 1,8–2,4 кВт·год;

за 30 днів — 54–72 кВт·год.

Для старішої версії Standard Actuated розрахунок буде іншим:

за добу — 1,2–1,8 кВт·год;

за 30 днів — 36–54 кВт·год.

Скільки електроенергії споживає Starlink взимку

Взимку споживання електроенергії Starlink зростає. Це пов’язано з роботою функції нагрівання, яка допомагає розтоплювати сніг і лід на поверхні антени.

Виробник передбачив спеціальний режим підігріву. Він використовує електроенергію, яку споживає обладнання, щоб підтримувати робочу поверхню антени в належному стані та зменшувати накопичення снігу.

У застосунку Starlink можна вибрати один із трьох режимів:

Підігрів вимкнений, додаткова енергія на розтоплення снігу не витрачається.

Автоматичний, коли обладнання самостійно визначає снігові умови та вмикає підігрів за потреби. Це рекомендований виробником режим.

Теплий, коли антена підтримується в теплому стані, щоб запобігти накопиченню снігу. Такий режим збільшує споживання електроенергії.

Змінити налаштування можна в застосунку Starlink: потрібно відкрити Налаштування, перейти до Starlink, а потім вибрати режим.

Виробник не встановлює фіксованого показника споживання електроенергії взимку. Він залежить від погодних умов, температури та того, як часто обладнанню доводиться підігрівати антену.

Тому під час сильних снігопадів і морозів фактичні витрати вищі за середні показники, наведені в характеристиках пристрою. Зокрема це стосується випадків, коли користувач обирає режим попереднього підігріву.

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