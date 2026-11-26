Продаж автомобіля в Україні передбачає не лише передачу ключів і отримання грошей від покупця. Після укладення угоди потрібно переоформити транспортний засіб на нового власника.

Факти ICTV розібралися, які правила продажу авто діють у 2026 році, як правильно оформити договір, які документи підготувати та чи запровадять новий податок на продаж авто.

Правила продажу авто у 2026 році

У Головному сервісному центрі МВС розповіли, що з початку 2026 року українці уклали понад 1 млн договорів купівлі-продажу транспортних засобів.

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За даними відомства, 58,6% угод оформили в сервісних центрах, 22% — через Дію, ще 19,4% — за участю суб’єктів господарювання.

Фахівці розповіли, що в Україні передбачено три основні способи оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу:

У сервісному центрі МВС. Продавець і покупець звертаються до будь-якого зручного територіального сервісного центру. Адміністратор перевіряє документи, оформлює договір і проводить перереєстрацію автомобіля на нового власника. За інформацією Головного сервісного центру МВС, оформлення самого договору купівлі-продажу безоплатне. Однак за реєстраційні послуги, нове свідоцтво та номерні знаки потрібно заплатити.

Через застосунок Дія. У цьому випадку продавцю та покупцю не потрібно особисто відвідувати сервісний центр. Договір укладають онлайн і підписують за допомогою Дія.Підпису.

Через суб’єктів господарювання. Це юридичні особи та ФОП, які займаються продажем або комісійною торгівлею транспортними засобами. Наприклад, автосалони, автодилери та комісійні майданчики з продажу вживаних автомобілів.

Які автомобілі можна продати через Дію

У 2026 році через застосунок Дія фізичні особи можуть продати та перереєструвати на нового власника:

легковий автомобіль;

мотоцикл;

мопед.

Як пояснює Головний сервісний центр МВС, скористатися онлайн-послугою можна один раз на календарний рік для кожного відповідного типу транспортного засобу. Це пов’язано з правилами оподаткування продажу майна.

Для оформлення угоди у продавця в Дії мають відображатися паспорт або ID-картка, закордонний паспорт чи посвідка на проживання, податковий номер, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та зареєстроване місце проживання.

Покупець і продавець проходять автоматичну перевірку за державними реєстрами. Якщо автомобіль перебуває в розшуку, під арештом або має інші обмеження на перереєстрацію, укласти договір онлайн не вдасться.

Важливо, що через Дію не можна оформити першу реєстрацію автомобіля або угоди, під час яких виникає обов’язок сплатити податки. У таких випадках потрібно звертатися до сервісного центру МВС.

Який податок за продаж авто у 2026 році

За даними Податкової служби, сума податків залежить від кількості транспортних засобів, які людина продає протягом календарного року. Правила визначає стаття 173 Податкового кодексу України.

Для фізичних осіб такі розміри податку на продаж авто:

Перший продаж легкового автомобіля за рік — ПДФО та військовий збір не сплачуються.

Другий продаж — 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Загалом — 10%.

Третій і кожний наступний продаж — 18% ПДФО та 5% військового збору. Загалом — 23%.

Неоподатковуваний продаж передбачений окремо для одного легкового автомобіля, одного мотоцикла та одного мопеда протягом року. Тобто продаж автомобіля та мотоцикла в одному календарному році не означає, що за одну з цих угод обов’язково потрібно платити податок.

Для автобусів, вантажівок, причепів та іншого рухомого майна правила інші. Перший і другий продаж оподатковуються за ставкою 5% ПДФО та 5% військового збору. За третій і наступні продажі потрібно сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

Також під час оподатковуваного продажу легкового автомобіля дохід визначають за ціною в договорі, але не нижче середньоринкової або оціночної вартості транспортного засобу.

Скільки коштує переоформлення автомобіля у 2026 році

Окремо від податків потрібно врахувати витрати на реєстраційні послуги. За даними Головного сервісного центру МВС, орієнтовна вартість перереєстрації автомобіля з видачею нового свідоцтва та номерного знака становить 1 360 грн.

У цю суму входять:

адміністративна послуга — 350 грн;

бланк нового свідоцтва про реєстрацію — 660 грн;

номерний знак — 350 грн.

Банківська комісія, якщо вона передбачена способом оплати, сплачується додатково.

Варто врахувати, що ці платежі стосуються реєстраційних дій, а не самого договору купівлі-продажу, який у сервісному центрі МВС оформлюють безоплатно. Якщо покупець хоче залишити наявний номерний знак, склад витрат буде іншим.

Збір до Пенсійного фонду за першої державної реєстрації легкового автомобіля не потрібно плутати зі звичайним продажем уживаного авто. Під час стандартної перереєстрації на нового власника такий збір не сплачують.

Що відомо про нові правила продажу авто

Правила продажу авто в Україні можуть змінити. Це стосується податків. Нові вимоги планують запровадити з 1 січня 2027 року, якщо президент підпише відповідний законопроєкт № 16037-д. Наразі документ ще не підписаний але перебуває на розгляді глави держави.

Про те, які зміни можуть чекати на автовласників і скільки доведеться платити під час продажу транспортного засобу, розповів адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання Прімус Партнерс Сергій Касянчук.

Одна з головних можливих змін стосується строку володіння автомобілем. Якщо власник продаватиме легковик раніше ніж через 183 дні після його державної реєстрації на своє ім’я, навіть перший продаж за календарний рік оподатковуватиметься за ставкою 23% (зараз це 0%).

До цієї суми входитимуть:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

За словами Сергія Касянчука, якщо автомобіль перебував у власності 183 дні або довше, перший продаж протягом року залишатиметься неоподатковуваним.

Адвокат також звертає увагу, що податки нараховуватимуться на дохід від продажу, а не на реальний прибуток. Тобто навіть якщо власник придбав автомобіль дорожче, ніж згодом продав, це не звільнятиме його від сплати податків.

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