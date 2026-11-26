Електрична плита належить до потужних побутових приладів. Під час приготування їжі вона може споживати значно більше електроенергії, ніж холодильник, телевізор або ноутбук.

Скільки електроенергії споживає електрична плита, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки Вт споживає електрична плита

Потужність електричної плити залежить від її конструкції. Є моделі з чавунними конфорками, склокерамічні та індукційні поверхні. Вони по-різному нагрівають посуд і витрачають електроенергію.

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У дослідженні британської організації National Energy Action, перевірили роботу різних електричних приладів для приготування їжі. Зокрема, фахівці вимірювали споживання окремої електричної конфорки та індукційної поверхні.

Під час тестування використовували такі показники:

звичайна електрична конфорка — номінальна потужність 1 000 Вт;

індукційна конфорка — номінальна потужність 2 000 Вт.

Якщо йдеться про плиту з кількома конфорками, загальна потужність залежить від того, скільки з них працюють одночасно. Додатково електроенергію витрачає духовка, якщо вона вбудована в плиту та увімкнена.

Скільки електроенергії споживає одна конфорка електричної плити

Витрати однієї конфорки залежать від її потужності та часу роботи. Для приблизного розрахунку потрібно знати ці два показники.

Наприклад, якщо конфорка має потужність 1 000 Вт, за годину безперервної роботи на повній потужності вона споживе 1 кВт·год. Якщо її потужність становить 2 000 Вт, за той самий час витрати дорівнюватимуть 2 кВт·год.

Однак у реальних умовах конфорка не завжди працює на максимумі. Після нагрівання посуду потужність може зменшуватися. У деяких плитах нагрівальний елемент періодично вмикається та вимикається, щоб підтримувати задану температуру.

Тому фактичне споживання за годину зазвичай відрізняється від розрахунку за номінальною потужністю.

Скільки електроенергії споживає електрична плита за годину

Щоб визначити, скільки електроенергії споживає електрична плита за годину, потрібно помножити її потужність на час роботи.

Споживання електроенергії = потужність приладу × час роботи.

Наприклад:

конфорка потужністю 1 кВт за годину споживає до 1 кВт·год;

конфорка потужністю 1,5 кВт — до 1,5 кВт·год;

конфорка потужністю 2 кВт — до 2 кВт·год.

Це розрахунок для безперервної роботи на повній потужності. Якщо конфорка нагрівається не постійно або працює на нижчому рівні, фактичні витрати будуть меншими.

Під час одного з тестів звичайна електрична конфорка за 25 хвилин приготування страви витратила 0,25 кВт·год. В іншому випробуванні на ній за 8 хвилин закип’ятили 500 мл води. На це пішло приблизно 0,13 кВт·год.

Скільки електроенергії споживає електроплита різних типів

На витрати впливає не лише потужність, а й принцип роботи поверхні:

Звичайна електрична плита з чавунними конфорками. Нагрівальний елемент спочатку розігріває металеву конфорку, а вона передає тепло посуду. Така поверхня повільніше нагрівається та остигає.

Склокерамічна плита. Нагрівальні елементи розташовані під скляною поверхнею. Вона також спочатку нагріває конфорку, а потім посуд. Після вимкнення поверхня ще певний час залишається гарячою.

Індукційна плита. Вона нагріває безпосередньо дно посуду за допомогою магнітного поля. Такий спосіб дає змогу швидше передавати тепло та зменшувати втрати енергії.

У дослідженні Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії порівнювали різні типи побутових варильних поверхонь. За результатами стандартизованого випробування витрати становили близько 190 Вт·год на нагрівання 1 кг води для звичайної склокерамічної поверхні та 185 Вт·год для індукційної.

Як зменшити споживання електроенергії під час приготування їжі

Щоб електрична плита витрачала менше електроенергії, варто дотримуватися кількох простих правил:

підбирайте конфорку відповідно до діаметра посуду;

накривайте каструлі та сковорідки кришками;

після закипання води зменшуйте потужність нагрівання;

не вмикайте конфорку завчасно, якщо це не потрібно;

використовуйте посуд із рівним дном, яке добре контактує з поверхнею;

вимикайте конфорку трохи раніше, якщо можна використати залишкове тепло.

Також не варто без потреби вмикати всі конфорки одночасно. Це допоможе зменшити загальне споживання електроенергії.

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