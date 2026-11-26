Комп’ютер може працювати кілька годин на день, але він постійно споживає різну кількість електроенергії. Під час перегляду сайтів, роботи з документами та запуску ресурсомістких програм навантаження на пристрій різне. А якщо йдеться про ігри або обробку відео, витрати зростуть.

Основну роль у споживанні відіграють компоненти, потужність процесора та відеокарти, тип монітора і завдання, для яких використовують ПК. Факти ICTV розібралися, скільки ват електроенергії споживає компʼютер та на що звернути увагу.

Скільки електроенергії споживає комп’ютер

Єдиного показника, скільки електроенергії споживає ПК, немає. Звичайний офісний ПК, потужна робоча станція та ігровий комп’ютер мають різні компоненти й потребують різної кількості електроенергії.

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У звіті британського Департаменту енергетичної безпеки та нульових викидів за 2026 рік, для розрахунків використали показник 200-300 Вт для звичайного настільного комп’ютера. Для ігрового ПК дослідники взяли діапазон 300-500 Вт.

Усередині системного блоку є кілька основних компонентів. Кожен із них потребує живлення, але їхній внесок у загальне споживання різний.

Найбільше значення мають такі компоненти:

Процесор. Він виконує основні обчислення та керує роботою програм. Чим складніші завдання, тим більше навантаження на процесор. Під час роботи з документами він зазвичай споживає менше електроенергії, ніж під час складних обчислень або обробки відео.

Відеокарта. Це один із головних чинників, які визначають, скільки електроенергії споживає ігровий комп’ютер. Потужна дискретна відеокарта потрібна для сучасних ігор, 3D-графіки та роботи з відео. Під час таких завдань вона може споживати значну частину всієї електроенергії системного блока.

Оперативна пам’ять. Вона зберігає дані, які потрібні програмам під час роботи. Зазвичай її споживання менше, ніж у процесора чи відеокарти. Але загальна кількість модулів і їхні характеристики також впливають на витрати.

Накопичувач. SSD і звичайний жорсткий диск (HDD) використовують електроенергію для зберігання та зчитування інформації. Їхній внесок у загальне споживання зазвичай невеликий.

Система охолодження. Вентилятори та рідинне охолодження також потребують живлення. У потужних комп’ютерах може бути кілька вентиляторів, тому їхнє споживання теж варто враховувати.

Комп’ютер не завжди використовує всю доступну потужність компонентів. Якщо користувач читає новини або працює з текстом, процесор і відеокарта не працюють на повну силу. А під час запуску вимогливої гри навантаження зростає, тому збільшується і споживання електроенергії.

Скільки ват споживає комп’ютер залежно від призначення

Для орієнтиру можна розглянути кілька типів ПК.

Звичайний домашній або офісний комп’ютер. Такий ПК використовують для роботи з документами, перегляду сайтів, навчання та відеозв’язку. Для подібних завдань не потрібні найпотужніші компоненти, тому споживання зазвичай нижче, ніж у ігрових систем.

Потужний робочий комп’ютер. Якщо пристрій використовують для монтажу відео, обробки фотографій, 3D-моделювання або складних обчислень, він потребує продуктивнішого процесора, відеокарти та інших компонентів. Відповідно, витрати електроенергії зростають.

Ігровий комп’ютер. Під час запуску сучасних ігор одночасно працюють процесор і відеокарта, а система охолодження відводить тепло від компонентів. У звіті британського Департаменту енергетичної безпеки та нульових викидів за 2026 рік для ігрового ПК середнього рівня використали діапазон 300-500 Вт під час активної роботи. Для розрахунків дослідники взяли середнє значення 400 Вт.

Ці цифри стосуються споживання самого комп’ютера. Якщо до нього підключений монітор, його електроенергію потрібно рахувати окремо.

Скільки споживає монітор компʼютера

На загальні витрати впливає не лише системний блок. Монітор також підключений до електромережі та використовує електроенергію протягом усього часу роботи.

Споживання залежить від діагоналі екрана, типу матриці, роздільної здатності, яскравості та частоти оновлення. Великі екрани й моделі з високою роздільною здатністю можуть потребувати більше живлення.

Наприклад, у базі програми Агентства з охорони довкілля США є дані про 27-дюймовий монітор Dell E2725HM. Його виміряне споживання в робочому режимі становить 14,71 Вт, а в режимі сну — 0,27 Вт.

Щоб оцінити загальне споживання, потрібно додати потужність монітора до потужності системного блока. Якщо ПК споживає 100 Вт, а екран — 15 Вт, разом вони використовують приблизно 115 Вт.

Скільки електроенергії споживає комп’ютер за годину

Тут важливо розрізняти вати та кіловат-години. Вати (Вт) показують потужність пристрою в конкретний момент, а кіловат-години (кВт·год) — кількість використаної електроенергії за певний час.

Щоб порахувати витрати за годину, потрібно потужність комп’ютера у ватах поділити на 1000.

Наприклад:

комп’ютер потужністю 50 Вт за годину використає 0,05 кВт·год;

комп’ютер потужністю 100 Вт — 0,1 кВт·год;

комп’ютер потужністю 200 Вт — 0,2 кВт·год;

ігровий ПК потужністю 400 Вт — 0,4 кВт·год.

Якщо такий ігровий комп’ютер працюватиме чотири години на день із середнім споживанням 400 Вт, за добу він використає 1,6 кВт·год. За 30 днів це буде 48 кВт·год. Монітор у цьому прикладі не врахований.

Як дізнатись, скільки електроенергії споживає комп’ютер

Є кілька способів оцінити споживання ПК, але не всі вони дають однаково точний результат.

Насамперед можна подивитися на блок живлення. На ньому вказують номінальну потужність, наприклад 500, 650 або 750 Вт.

Інший варіант — скористатися спеціальним калькулятором потужності ПК. Для розрахунку потрібно вказати модель процесора, відеокарти, кількість накопичувачів та інші компоненти. Такий спосіб допомагає приблизно оцінити потреби системи, але не замінює реального вимірювання.

Найточніше визначити, скільки електроенергії споживає ПК, допоможе ватметр або розумна розетка з функцією вимірювання потужності. Пристрій підключають до розетки, а до нього комп’ютер. На дисплеї або в застосунку можна побачити поточну потужність і накопичене споживання в кВт·год.

Вимірювання краще проводити в різних режимах, зокрема під час звичайної роботи, перегляду відео, запуску гри та простою. Так можна зрозуміти, скільки електроенергії використовує саме ваш комп’ютер, а не орієнтуватися лише на загальні показники.

Як зменшити споживання електроенергії комп’ютером

Не обов’язково купувати новий ПК, щоб скоротити витрати. Почати можна з налаштувань:

увімкнути автоматичний перехід у режим сну після періоду бездіяльності;

вимикати монітор, якщо ним не користуються;

зменшити яскравість екрана до комфортного рівня;

закривати програми, які без потреби навантажують процесор і відеокарту;

вимикати комп’ютер, якщо він не потрібен протягом тривалого часу.

Дослідження Каліфорнійської енергетичної комісії охопило 407 офісних комп’ютерів. Науковці з’ясували, що налаштування енергозбереження допомогли учасникам дослідження скоротити споживання електроенергії в середньому на 23,7% порівняно з контрольною групою.

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