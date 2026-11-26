Під час вимкнень світла та зростання навантаження на енергосистему українці дедалі частіше замислюються, скільки електроенергії використовує домашня техніка. Це важливо як для економії, так і для планування роботи приладів від зарядної станції чи акумулятора.

Споживання залежить не лише від потужності техніки, а й від тривалості її роботи та обраного режиму. Наприклад, електрочайник витрачає багато енергії за хвилину, але працює недовго. Холодильник, навпаки, залишається ввімкненим цілодобово, тому його добове споживання значне.

Факти ICTV розібралися, скільки електроенергії споживає побутова техніка, які прилади найбільше впливають на домашні витрати та як заощаджувати світло.

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Як визначити споживання електроенергії побутовими приладами

На кожному електроприладі є інформація про його потужність. Її вказують у ватах (Вт) або кіловатах (кВт). Щоб визначити витрати електроенергії, потрібно врахувати ще й час роботи.

Електроенергію вимірюють у кіловат-годинах (кВт·год). Саме цю одиницю використовують у платіжках за світло.

Наприклад, якщо обігрівач потужністю 2 кВт працює одну годину на повній потужності, він споживає 2 кВт·год. За п’ять годин роботи витрати становитимуть 10 кВт·год.

Фактичне споживання не завжди відповідає паспортній потужності. Холодильник періодично вмикає компресор, бойлер вимикає нагрівання після досягнення потрібної температури, а пральна машина змінює режими роботи.

Скільки електроенергії споживає побутова техніка

Нижче наведені орієнтовні показники для поширених домашніх приладів. Фактичні витрати залежать від моделі, віку техніки та умов використання.

Споживання електроенергії побутовими приладами:

Холодильник — 0,3–0,8 кВт·год на добу.

Морозильна камера — 0,5–1,5 кВт·год на добу.

Пральна машина — 0,6–1,8 кВт·год за один цикл.

Посудомийна машина — 0,6–1,6 кВт·год за цикл.

Сушильна машина — близько 2,1 кВт·год за цикл.

Електрична духовка — приблизно 1–2 кВт·год за годину роботи.

Електрочайник — близько 0,1 кВт·год за п’ять хвилин.

Мікрохвильова піч — 0,12–0,2 кВт·год за 10 хвилин.

LED-телевізор — 0,04–0,1 кВт·год за годину.

Стаціонарний комп’ютер — 0,13–0,17 кВт·год за годину.

Ноутбук — близько 0,03 кВт·год за годину.

Проте старий холодильник використовує більше електроенергії, ніж сучасна енергоощадна модель. Споживання пральної машини залежить від температури води, завантаження та обраної програми.

Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії

Найбільше електрики зазвичай використовує техніка, яка нагріває воду або повітря. До неї належать обігрівачі, бойлери, електроплити, духовки та сушильні машини.

Побутова техніка, що споживає найбільше електроенергії:

Електричний обігрівач. Це один із найбільш енерговитратних приладів у квартирі. Якщо обігрівач потужністю 2 кВт працює п’ять годин на повній потужності, він використає 10 кВт·год. Тому тривале опалення електрикою помітно збільшує витрати.

Бойлер. Кількість спожитої електроенергії залежить від об’єму бака, температури нагрівання та потреб родини в гарячій воді. Що частіше прилад нагріває нову порцію холодної води, то більше електрики він використовує.

Електрична плита та духовка. Вони потребують багато енергії під час нагрівання. Витрати зростають, якщо готувати кілька страв поспіль або довго використовувати духовку.

Сушильна машина. Така техніка споживає більше електроенергії, ніж пральна машина. Наприклад, цикл сушіння потребуэ близько 2,1 кВт·год. Точне значення залежить від типу приладу та програми.

Пральна машина. Найбільше електрики вона витрачає під час нагрівання води. Тому прання за високої температури потребує більше енергії, ніж короткий цикл із прохолодною водою.

Проте не варто недооцінювати техніку, яка працює постійно. Холодильник і морозильна камера споживають електроенергію протягом усієї доби. Через це їхні загальні витрати можуть бути значними, навіть якщо миттєва потужність невелика.

Як зменшити споживання електроенергії вдома

Щоб менше платити за світло, не обов’язково відмовлятися від побутової техніки. Достатньо змінити кілька звичок:

Якщо в кімнаті вже комфортна температура, зменште нагрівання або вимкніть прилад.

Завантажуйте пральну машину повністю. Це допоможе уникнути зайвих циклів прання.

Якщо одяг не потребує інтенсивного очищення, використовуйте прохолодніші режими.

Не тримайте дверцята холодильника відчиненими, адже тепле повітря всередині змушує компресор працювати інтенсивніше.

Не варто щоразу нагрівати повний чайник заради однієї чашки.

Вимикайте техніку, якою не користуєтеся. Деякі прилади продовжують споживати електроенергію навіть у режимі очікування.

Під час купівлі нової техніки також варто звертати увагу на клас енергоефективності. Економніша модель коштуває дорожче, але з часом допоможе скоротити витрати на електроенергію.

Як самостійно порахувати споживання електроенергії

Для розрахунку потрібно знати потужність приладу та тривалість його роботи. Потужність у ватах потрібно поділити на 1 000, а отримане число помножити на кількість годин.

Наприклад, якщо електрообігрівач потужністю 1 500 Вт працює дві години на повній потужності, розрахунок буде таким:

1 500 ÷ 1 000 × 2 = 3 кВт·год

Отже, за дві години прилад використає 3 кВт·год електроенергії.

Якщо потрібно дізнатися точне споживання, можна скористатися розумною розеткою з функцією вимірювання електроенергії або спеціальним лічильником. Вони покажуть, скільки електрики техніка використовує на практиці.

Найбільше на домашні витрати зазвичай впливають прилади для опалення, нагрівання води та сушіння одягу. Однак під час оцінювання загального споживання важливо враховувати і техніку, яка працює цілодобово. Саме тому варто контролювати не лише потужність приладів, а й тривалість їхнього використання.

Якщо під час графіків відключень ви користуєтеся зарядною станцією або інвертором, будьте готові до того, що загальне споживання електроенергії зросте. Це пов’язано з тим, що інвертор має власне споживання, а під час перетворення та передавання енергії виникають додаткові втрати.

Ба більше, акумулятори не віддають усю накопичену енергію: частина її втрачається через особливості роботи системи. Тому для відновлення заряду потрібно витратити більше електроенергії, ніж акумулятор фактично віддає під час роботи. Детальніше про те, скільки електроенергії споживає зарядна станція, читайте в нашому матеріалі.

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