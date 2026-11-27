Ще дві зими тому резервне живлення для більшості українців означало павербанк і ліхтарик. Тепер запит інший: людям потрібна система, яка сама підхоплює живлення, тримає холодильник, роутер і котел цілу ніч і не вимагає щоразу щось перемикати вручну. Для такого сценарію створені домашні системи зберігання енергії.

Система зберігання енергії замість зарядної станції

Портативна станція працює як велика батарея з розетками, і прилади доводиться вмикати безпосередньо в неї. Стаціонарна система постійно підключена до мережі, накопичує енергію, поки світло є, і автоматично перемикає прилади на батарею, коли напруга зникає.

Marstek Venus E 3.0 якраз така: батарея на 5,12 кВт·год, інвертор і керування в одному корпусі, а підключення через звичайну розетку на 230 В. За даними виробника, не потрібні ні електрик, ні переробка проводки, ні узгодження з інвертором сонячних панелей.

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Ключові характеристики

Нижче основні параметри. Порівняти модель з портативними станціями різної ємності можна в каталозі зарядних станцій Foroom.

ємність 5,12 кВт·год, розширення до 15,36 кВт·год на одній фазі;

акумулятор LiFePO4, понад 6000 циклів зі збереженням щонайменше 80% ємності;

потужність 2500 Вт, пікова до 3,5 кВА протягом 10 секунд;

перемикання на батарею менш ніж за 15 мс, чиста синусоїда;

корпус IP65, робота від мінус 20 до плюс 55 °C;

охолодження без вентиляторів, шум нижче 30 дБ;

заряджання від мережі близько 2 годин, також від сонячних панелей.

Що відбувається, коли зникає світло

Поки напруга є, система заряджає батарею і пропускає живлення до приладів на резервному виході. Щойно світло зникає, вона за мілісекунди переходить на батарею: холодильник не зупиняється, роутер не перезавантажується, а відкритий на комп’ютері документ не губиться. Вагу 60 кг і захист IP65 розраховано на стаціонарне встановлення, тож систему ставлять у коридорі, коморі, підвалі чи гаражі.

На скільки вистачить 5,12 кВт·год

Роутера, світла й зарядки телефонів, тобто близько 60 Вт, вистачить приблизно на дві доби. Якщо додати холодильник, виходить близько доби. Холодильник, котел із насосом і роутер разом споживають близько 250 Вт, і батарея тримає їх приблизно 15 годин. Для віддаленої роботи з двома ноутбуками та монітором розраховуйте на 10 годин.

Це обережні орієнтири з урахуванням втрат на перетворення енергії та власного споживання системи. Важливо: під час відключення живлення отримують лише прилади, підключені до резервного виходу. Він на системі один, тож кілька приладів підключають через подовжувач, а не через усю проводку квартири.

Керування зі смартфона і робота з YASNO

У застосунку Marstek видно рівень заряду, потужність і історію споживання. Режим AI сам планує заряджання за нічним тарифом, орієнтуючись на графік споживання, прогноз погоди й ціни на електроенергію. У листопаді 2026 року Marstek став партнером YASNO, і Venus E 3.0 увійшла до переліку моделей, сумісних із YASNO Power EMS.

У застосунку YASNO можна бачити рівень заряду, потужність заряджання й розряджання, статистику накопиченої та використаної енергії, отримувати сповіщення про планові й аварійні відключення та обмежувати максимальну потужність заряджання. Інтеграція працює лише з оригінальними станціями Marstek.

Як підготуватися до встановлення

Монтажник не потрібен, але кілька речей краще продумати заздалегідь. Виробник радить ставити систему в сухому місці з вентиляцією, без прямого сонця, і вмикати в окрему розетку на 230 В. Прилади, які мають працювати під час відключення, збирають на резервному виході через якісний подовжувач. Якщо серед них є насос чи котел, варто звірити їхній пусковий струм із піковою потужністю 3,5 кВА. Для керування знадобиться Wi-Fi або Bluetooth поруч із місцем установки.

Скільки коштує енергонезалежність на Black Friday

Звичайна ціна Venus E 3.0 у Foroom становить 57 980 грн. На час Чорної п’ятниці магазин знизив її до 53 300 грн, тобто економія складає 4 680 грн. У перерахунку на ємність це трохи більше ніж 10 400 грн за кожну кіловат-годину батареї з ресурсом у тисячі циклів. Системи є на складі, магазин обіцяє доставку протягом 24 годин, гарантія становить 12 місяців.

Кому така система підійде найкраще

Venus E 3.0 має сенс для тих, кому мало портативної станції, але не хочеться затівати монтаж сонячної електростанції зі щитом. Це квартири з родиною й віддаленою роботою, будинки з газовим котлом і насосом, невеликі офіси, де під час відключень мають працювати кілька ключових приладів. Систему вмикають у розетку в день доставки, а якщо згодом знадобиться більше енергії, до неї додають ще блоки.

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