Наразі Україна перебуває у складній енергетичній ситуації через постійні російські атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Через пошкодження енергосистеми українці змушені пристосовуватися до тривалих відключень світла. Для цього люди використовують інвертори, зарядні станції, акумулятори та інші пристрої, які допомагають залишатися зі світлом під час знеструмлень.

Однак навіть за наявності резервного живлення питання економії електроенергії залишається актуальним. Адже від кількості спожитих кіловат-годин залежить не лише сума у платіжці, а й те, як довго зможе працювати зарядна станція або акумулятор.

Скільки електроенергії споживають побутові прилади та що робити, щоби платити менше – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Скільки електроенергії споживають побутові прилади

Є електроприлади, які “пожирають” найбільше електрики. До них належать обігрівач, бойлер, електроплита, холодильник, пральна машина електрочайник. Так, за підрахунками Міненерго, у двокімнатній квартирі, в якій проживає сім’я з чотирьох людей, обігрівач, бойлер та електроплита (мікрохвильовка, електродуховка) сумарно становлять до 70% загального добового споживання електроенергії.

Для детальнішого розуміння ситуації, розглянемо середні показники споживання енергії базовими приладами:

обігрівач – 0,5-1,5 кВт на годину;

бойлер – 2,5 кВт на год;

холодильник, залежно від розміру та зовнішніх чинників – від 210 до 470 кВт на годину;

пральна машинка – 1,8-2,3 кВт під час використання режимів з нагріванням води та швидкими обертами;

електрочайник – від 1 до 2 кВт, якщо сумарна робота приладу 15 хвилин на день, у місяць виходить 11 кВт;

електрична плита – 3-3,5 кВт на год;

духова шафа – 2,3 кВт на год;

пилосос – 2,5 кВт на год.

Варто зазначити, що кількість споживання електроенергії пральною машиною залежить від режиму прання, тож наведені цифри є умовними та можуть бути нижчими. Відіграє роль завантаження барабана, тип тканини одягу та ступінь утворення накипу на нагрівальному елементі.

Мультимедійні прилади, як-от телевізор (близько 1 кВт на місяць), музичний центр (в середньому 1 кВт на місяць), DVD-плеєр (0,5 кВт на місяць), комп’ютер (3,6 кВт на місяць) споживають всі разом 6 кВт на місяць.

Праска та фен мають приблизно однакову потужність. Якщо застосовувати ці прилади щонайменше годину на тиждень, то за місяць назбирається близько 6 кВт використаної електроенергії.

Загалом на споживання приладами енергії впливають температура повітря, вологість, режим роботи, час роботи тощо. Наприклад, якщо на кухні холодильник або морозильна камера стоять поруч із плитою або батареєю, вони братимуть більше енергії, через боротьбу із зайвим теплом.

Що потрібно робити, аби економити електроенергію

Факти ICTV знайшли поради від Держенергоефективності, які здатні підвищити культуру споживання та зберегти ваші грошики у кишенях.

І передусім, щоби зекономити на комуналці, потрібно замінити усі лампи розжарювання на світлодіодні. За даними ДТЕК, найбільше електроенергії йде на освітлення оселі. Так, у разі, якщо лампа потужністю 75 Вт в передпокої працює 2 години на добу, в туалеті – годину, у ванній – 3 години, на кухні – 5 годин, в одній з кімнат – 6 годин, то за місяць лише за освітлення набереться 65,2 кВт.

У разі ж заміни лампи розжарювання енергоощадними (0,022 кВт на год), місячне споживання світла можна скоротити до 19 кВт/год. Також варто надавати перевагу економним режимам роботи обладнання.

Крім того, не зайвим буде у пікові години (08:00-10:00, 17:00-23:00) обмежити споживання електроприладів та гріти, наприклад, воду на газовій плиті.

Бажано готувати в духовці кілька страв одночасно. Згодом можна і дверцята відчинити, щоб використати залишкову теплоту для обігріву кухні.

Своєчасне технічне обслуговування приладів також може зменшити споживання електроенергії. Тож видаляйте накип з чайника і бойлера, розморожуйте холодильник, чистіть фільтри та мішок пилососа.

Не нехтуйте й загальними рекомендаціями з експлантації від виробників техніки. Так, наприклад, помірне завантажування пральної машинки і встановлення температури прання на 30 градусів здатне зберегти декілька кіловат.

І не ставьте повний чайник води на електроплиту, якщо вам потрібно лише чашка чаю або кави. А ще, звісно, вимикайте прилади з розеток, коли ви ними не користуєтесь. Не варто лишати ноутбук постійно ввімкненим в розетку, а тим паче на ніч.

Не зайвим буде встановити багатотарифний лічильник електрики. Він дозволяє рахувати витрати струму за різними тарифами протягом доби та заощаджувати до 15-30% витрат. За його допомогою деяку техніку можна перевести у режим нічної експлуатації, наприклад, посудомийну і пральну машини, бойлер, мультиварку.

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