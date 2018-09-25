Дівчині встановили надгробний пам’ятник у вигляді iPhone

Надгробний пам’ятник у вигляді iPhone 6 встановили на одному з кладовищ у Росії.
Про це повідомляє Ufa1.
Меморіал повністю копіює дизайн смартфона від Apple: на ньому є камера, логотип, кнопки. На постаменті
скульптури навіть помічений QR-код. З боку могили на пам’ятнику, як ніби-то на екрані iPhone, зображений портрет молодої померлої дівчини. Перед самою скульптурою розташований квітник.
Видання зазначає, що подібні меморіали популярні у Китаї, а російські похоронні фірми замовляють гранітні iPhone там.
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До речі, відомий художник Сергій Йолкін намалював карикатуру, на якій президент РФ Володимир Путін приміряє на себе роль пам’ятника.
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