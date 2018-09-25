Україна розділена на дві частини: перемогу та зраду – Юрій Гудименко

Блогер, ведучий, співзасновник політичної партії Демократична сокира Юрій Гудименко поділився з Фактами ICTV своїми думками стосовно блогерства та фейкової інформації.

У Facebook Юрія майже 33 тисячи підписників. На даний момент він входить у список 10-ти лідерів голосування ТОП-100 блогерів України.

Далі – пряма мова.

Палаюча церква матріархального патріархату

У мене з церквою Московського патріархату відносини не дуже. Вони розпочалися вже досить давно, а свого піку досягли на початку цього року. Церква Московського патріархату відмовилася оспівувати дитину, тому що вона була хрещена в Київському патріархаті. Батьки загиблої дитини – мої знайомі ще з університету. Коли я про це дізнався, мене вразила ця ситуація.

Я розпочав флешбом “принеси ляльку”. Люди зі всієї України та на окупованій території приносили до церков Московського патріархату ляльки, цим самим показуючи своє відношення до цієї жахливої трагедії Запоріжжя. Тоді я почав більш детально поглиблюватись у церковні теми, тобто взаємовідносин церкви і держави в сучасній Україні. Після того, як ми з товаришами, блогерами, створили політичну партію Демократична сокира, мені спало на думку створити таку тройську церкву. Щоб під веселими перфоменсами висвітлювати серйозні і критичні для держави проблеми.

Церковна проблема і проблема Московського патріархату в Україні є одна з найнагальніших. Московський патріархат майже з початку свого існування став офіційним рупором пропаганди РФ і величезною системою, яка руйнує українську державу з середини.

На відміну від російських ЗМІ, які можна легко зупинити, в Московському патріархаті мільйони прихожан, яких заставляли голосувати за якогось кандидата, виходити на антиукраїнські марші тощо.

Тому ми створили ПЦМП, назва церкви відсилає водночас до відомої фрази: Світло несе лише та церква, котра палає. Також, назва ПЦМП відсилка до УПЦМП.

Ми її започаткували на черговому партійному зібрані, і зараз йдемо процесом реєстрації, як офіційна релігійна установа. Він виявився набагато складнішим, ніж я думав. Намагатимемось за допомогою релігійної структури показувати людям, на скільки дивними виглядають деякі аспекти взаємовідносин сучасної України з церквами на її території. Наприклад, церква має пільги на газ з незрозумілих причин.

Я не бачу жодної причини, з якої будь-які релігійні установи повинні мати від держави пільги.

У моєму розумінні, а я атеїст, будь-яка релігійна установа, організація – це є щось на кшталт організації роловиків, толкиністів чи когось іншого. Тобто, це люди, які збираються, носять дивний одяг, проводять дивні, магічні ритуали і збирають при цьому друзів за інтересами. Але вони чомусь пільги від держави не отримують, а церкви отримують.

Мене дуже збентежила ця різниця. І я хочу, щоб її не було, щоб будь-які церковні установи або пільг не мали взагалі, або мали всі інші організації: громадські, спортивні та інші. Щоб відповідно до них ставилась держава.

Є така чудова фраза, не знаю хто її сказав: Якась паскуда примотала скотчем церкву до держави. В нашому випадку це виглядає приблизно так.

У нас є устав, з яким я прийшов до профільного департаменту Київської міської державної реєстрації. Там люди трішки здивувались. Устав створювали разом з юристом. У силу того, що я історик, там дуже багато речей, які підкреслюють дивні сторони взаємовідносин релігії до держави. Коли ми обирали напрямок, то взяли найвідомішу на даний час франшизу – Гру Пристолів. Деяких персонажів, канву і вистроїли концепт, на базі якого ми є поклонниками саме цього Богу.

У вас є свої святі книги, у нас – свої. І якщо люди посилаються на свої релігійні книги, і кажуть, що вони дуже популярні, бо старі, то у нас книги також є, і їх також не мало, а те, що вони молодші за ваші, не означає, що вони більш не правильні.

Рейтинг ТОП-100 блогерів України

Зараз кажуть, що джерело влади в Україні є Facebook і рейтинг досить таки прозоро відображає цих людей.

Якщо міряти кількісно, то я бачу, що той же Андрій Карпов, з його кількістю підписників на YouTube, які дивляться його регулярно, перебиває будь-якого блогера Facebook. В Україні ТОП-блогером Facebook вважається той, у кого є 10 тисяч підписників, а в Instagram потрібно в 10 разів більше.

Насправді в рейтингу більшість людей, яких я читаю, поважаю і вони дійсно впливають на розвиток історії в України.

Блогерство

З задоволенням читаю Сашу Нойнеця, Горького Лука, Татусю Бо. На 5 каналі є передача БлогПост, куди я запрошую більшу половину вашого списку. Якось не встиг, як більшість моїх друзів, перевоювати з іншою половиною списку.Тому читаю майже всіх і з усіма спілкуюся.

Я радий, що зараз соціальні мережі дають можливість людям, яким раніше доводилось писати товсті томи, бігати по редакціям, за 10 хвилин запостити пост до соціальної мережі. Люди мають змогу прочитали дійсно розумні і оригінальні погляди на сучасні речі.

Джерело фейків

Як у країні, що воює в 21 сторіччі – це майже в першу чергу інформаційна війна. Україна розділена, умовно кажучи, на розділи між зрадою та перемогою. Ті, котрі за перемогу – були песимісти, які здивовані, що Україна не капітулювала і вистояла. Люди, які всіляко намагаються підкреслити, що є позитивні зміни, зрушення, правильний курс.

Інша сторона – зрада. Котра підкреслює негативні сторони. Я б назвав їх базово оптимістами, які вважали, що відразу після революції гідності молочні ріки повинні потекти, очікували економічне чудо, але цього не сталося. Розумію і тих, і інших. Але якщо ми кажемо про фейків, то звичайно, частіше за все їх постят ті, котрі привернули до себе негативну аудиторію.

Людина в першу чергу не є істотою раціональною, логічною, вона є істотою, що орієнтується на емоції. Будь-який емоційний пост призводить до того, що люди навіть не перевіряють інформацію, яка в ньому викладена.

Люди купуються на емоційність, яка перемагає раціональність. Фейків багато і вони до нас приходять з РФ, так чи інакше. Тут працюють професіонали по Україні.

Дуже шкода, що частина української блогосфери – це люди, яким довіряють – допомагають РФ в поширені їх фейків, які повинні дезорієнтувати, деморалізувати населення України.

Фейк чи правда

100% рецепту не має і працювати він не буде.

Банальний Google дає багато інформації. Є спеціальні сайти, які проводять фейкчекінг, але їх не багато. І більше того, дуже багато ЗМІ в Україні є підконтрольні людям з власними політичними інтересами. Навіть матеріали відомих ЗМІ потрібно перевіряти. На перевірку кожної новини піде хвилин 10-15, інформаційна тенденція демонструє, що людина за день бачить 50-100 новин. Фактично за добу не можливо перевірити навіть 10% отриманої інформації. Єдина порада – це обирати джерела, які брешуть менше ніж інші. А також пам’ятати про те, що інформація все одно може бути або фейковою, або викривленою.

Спілкувалася Каріна Зуєва