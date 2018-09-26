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Помер у лікарні: на Сумщині п’яний водій збив велосипедиста

У Шостці Сумської області мікроавтобус збив велосипедиста. Потерпілий помер у лікарні.

– 43-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter наїхав на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Збивши двоколісник, мікроавтобус вискочив на узбіччя і врізався в дерево, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Сумській області.

Внаслідок аварії 35-річний велосипедист отримав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, скальповану рану тім’яної області голови, відкритий перелом лівої ноги. Потерпілий від отриманих травм уночі  помер.

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За попередніми даними водій автомобіля перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України.

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Помер у лікарні: на Сумщині п’яний водій збив велосипедиста / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на залізничному переїзді під Миколаєвом швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Херсон-Київ протаранив автомобіль Славуту. Водій і пасажир авто загинули.

Фото: ГУ НП у Сумській області.

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