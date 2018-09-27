У Вінниці психіатр напав на колишню дружину та покусав її до кровавих ран.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

32-річна Ольга демонструє рану на руці, на якій до сих пір видно набряк. Зуби дивом не зачепили сухожилля. Через травму жінці довелося два тижні провести на лікарняному. Укус такої сили Ользі наніс колишній чоловік Олег.

– Я рукою закрила екран телефон, а він якось викрутив мені руку, що вона опинилася позаду мене і вкусив, – розповідає потерпіла.

Ольга та Олег у шлюбі уже 8 років, у них двоє дітей, але рік як пара розійшлася. Олег за рішенням суду тричі на тиждень забирає дочку та сина до себе.

У той день чоловік прийшов забрати дітей до себе на очах, яких почалася сімейна сварка. Тепер жінка хвилюється і за безпеку дітей, які часто залишаються з батьком.

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Ольга розповідає, що на людях чоловік себе поводить інтелігентно, а за дверима квартири жінці доводилося терпіти побої та приниження.

Ольга лікар-педіатр та аспірантка медуніверситету, а чоловік викладає у тому ж ВУЗі психіатрію. Сам Олег Масік не захотів коментувати ситуацію.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження на ст.125 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на Тернопільщині дівчина вижила після того, як нападники перерізали їй горло.