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Я думала, що помираю: Авріл Лавін представила перший за 5 років кліп

Канадська співачка Авріл Лавін презентувала новий кліп на пісню Head Above Water, в якій розповіла про свою страшну недугу.

Кліп з’явився в мережі 27 вересня, в день народження співачки. Композиція дуже особиста для Авріл Лавін, бо в ній розповідається історія боротьби з хворобою Лайма, яка ледь не забрала життя співачки.

– В одну ніч я думала, що вже вмираю, і навіть прийняла це. Моя мама лежала поруч зі мною в ліжку і обіймала мене. Я відчувала, ніби тону, ледь чутно просила: Боже, будь ласка, тримай мою голову над водою, – розповіла Авріл Лавін, передає Entertainment Tonight.

Кліп на пісню Head Above Water (Голова над водою. – Ред.) знімали в Ісландії та Лос-Анджелесі.

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Раніше Факти ICTV писали, що в мережі опублікували спільний трек Lil Peep і XXXTentacion. На момент виходу композиції обидва виконавці померли. Lil Peep и XXXTentacion Falling Down

Фото: Скріншот з відео

Відео: Avril Lavigne

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