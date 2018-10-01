Лідера партії миру Вадима Новинського нагородили орденом за заслуги перед вселенським Православ’ям.

Предстоятель Олександрійської Православної Церкви Блаженніший Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор II удостоїв мене найвищої честі, і за заслуги перед Вселенським Православ’ям нагородив найвищою нагородою Олександрійської Православної Церкви – нагрудним хрестом святого Апостола і євангеліста Марка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав лідер партії миру Вадим Новинський.

Нагадаємо, 27 вересня 2018 року в Одесу з дружнім візитом прибув Блаженніший Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор – предстоятель Олександрійської Православної Церкви – другий по честі серед предстоятелів Православних Церков світу.

28 вересня в 09.00 Блаженніший Патріарх Феодор звершив Божественну літургію в Свято-Троїцькому соборі міста Одесси. 29 вересня Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Київський і всієї України Онуфрій прибув з візитом до Одеси.

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Як передає кореспондент Думської, там Онуфрія чекала велика кількість віруючих, а також патріарх Александрійський Феодор II і митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, нардеп від Опоблоку Вадим Новинський. Потім Онуфрій зустрівся з Феодором II і вони разом взяли участь у божественній літургії з нагоди дня пам’яті преподобного Кукші Одеського.

– Як ми пам’ятаємо, найбільшою проблемою в Церкві усього світу були єресі і розколи, – підкреслив Блаженніший Патріарх. – Я хочу вас попросити, щоб ви залишалися вірними перед обличчям Христа своєї Церкви. Вищою цінністю в світі є канонічність Церкви. Ваша Церква – канонічна, православна і Свята, – підкреслив Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор.

Офіційний сайт УПЦ повідомляє, Александрійський Патріарх своєю присутністю на урочистостях в Одеській єпархії свідчить про те, що саме Українська Православна Церква є єдиною канонічною Церквою в Україні.