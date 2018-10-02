На Київщині поліція затримала молодика, який підпалив чоловіка, вибиваючи зізнання.

– До помешкання потерпілого в селі Поправка Білоцерківського району незаконно проникли четверо невідомих чоловіків, обличчя яких були закриті медичними масками. Нападники схопили господаря і почали його жорстоко бити, вимагаючи від нього зізнання у вчиненні крадіжки. Після того, як потерпілий заперечив свою причетність до вказаної крадіжки, один із нападників облив його запалювальною сумішшю, яку приніс із собою та підпалив її. Після цього потерпілий також не визнав своєї вини. Нападники загасили вогонь на чоловікові та втекли з місця пригоди, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

У потерпілого термічні опіки шиї та рук першого, другого ступеню та численні забиття та гематоми.

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Правоохоронці затримали одного підозрюваного у причетності до скоєння злочину – 26-річного місцевого жителя. Інші нападники встановленні, поліцейські працюють над їх затриманням.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) та ч. 1 ст. 162 (Порушення недоторканності житла) КК України.



Вибивали зізнання: на Київщині чоловіка ледь не спалили живцем / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті жінка влаштувала самогубство, підпаливши себе.

Фото: ГУ НП у Київській області.