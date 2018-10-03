Президент РФ Володимир Путін підписав закон про підвищення пенсійного віку у жінок з 55 до 63 років, а у чоловіків з 60 до 65 років.
Крім підвищення віку виходу на пенсію, даний закон також містить ряд змін, повідомляє прес-служба Кремля.
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Раніше терміну на два роки зможуть вийти на пенсію росіяни, що мають страховий стаж не менше 42 років (чоловіки. – Ред.) і 37 (жінки. – Ред.). Підвищується на 5 років також термін виходу на пенсію для громадян, які працювали багато років на крайній півночі країни.
Раніше Факти ICTV писали, що росіяни повинні самі дбати про гідну пенсію і відкладати частину заробітків, а “не тільки розраховувати на державу”.
Фото: Frédéric Legrand | Dreamstime.com
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