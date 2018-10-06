Браузер Google Chrome перестане працювати на пристроях з версією операційної системи Android нижче 4.4.

Про це повідомляє портал ixbt.

Корпорація Google підвищить вимоги до пристроїв, які використовують браузер у зв’язку з чим він перестане запускатися на пристроях з операційними системами Android 4.1-4.3. Згідно зі статистикою Google, такі ОС досі встановлені на 3,2% з близько мільярда планшетів і смартфонів, що використовують Android, тобто на 32 млн пристроїв.

Ситуація для власників гаджетів, які працюють на застарілій ОС, ускладнюється тим, що апаратні можливості пристроїв не дозволяють оновити Android до 4.4, а значить їм доведеться користуватися сторонніми браузерами.

ОС Android 4.1 вийшла 10 серпня 2012 року, а перша стабільна версія мобільного Chrome для Android – 27 червня 2012 року. Остання версія операційної системи – 8.0 Oreo – з’явилася у 2017 році.

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До речі, компанія Microsoft видалила зі свого магазину додатків установчу програму Google Chrome, через що користувачі Windows 10 S не зможуть поставити браузер.