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У Києві педофіл розбещував 6-річну дитину

В Оболонському районі столиці чоловік чіплявся до 6-річної дитини.

Все сталося за адресою вулиця Маршала Малиновського, 1, повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

До правоохоронців звернувся батько дитини, який розповів, що невідомий розбещував його 6-річну дитину.

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На даний момент правоохоронці розшукують чоловіка 50-55 років, зріст близько 170 сантиметрів, одягненого в темний одяг.  Одна з відмітних рис – на голові у нього берет темно-синього кольору.

Раніше Факти ICTV писали, що у Боярці Київської області росіянин протягом року розбещував 7-річну доньку свого товариша.

Фото:  Oksanabratanova | Dreamstime.com

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