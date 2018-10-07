В Оболонському районі столиці чоловік чіплявся до 6-річної дитини.
Все сталося за адресою вулиця Маршала Малиновського, 1, повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
До правоохоронців звернувся батько дитини, який розповів, що невідомий розбещував його 6-річну дитину.
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На даний момент правоохоронці розшукують чоловіка 50-55 років, зріст близько 170 сантиметрів, одягненого в темний одяг. Одна з відмітних рис – на голові у нього берет темно-синього кольору.
Раніше Факти ICTV писали, що у Боярці Київської області росіянин протягом року розбещував 7-річну доньку свого товариша.
Фото: Oksanabratanova | Dreamstime.com
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